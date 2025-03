MobiFone chính thức cung cấp mạng 5G.

Sáng ngày 26-3, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã công bố chính thức cung cấp dịch vụ 5G.

Đối với khu vực phủ sóng, MobiFone thông tin, ở giai đoạn đầu dịch vụ 5G sẽ được phủ sóng tập trung tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn. Trong thời gian tới, MobiFone sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng, hướng đến mục tiêu phủ sóng 5G đến từng địa bàn xã trên phạm vi toàn quốc.

Như vậy, với sự tham gia của MobiFone, hiện cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam đều đã cung cấp dịch vụ 5G thương mại. Trong đó Viettel từ tháng 10-2024, VNPT tháng 12-2024.

Theo đó, MobiFone triển khai mạng 5G trên băng tần 3.800-3.900 MHz. Tốc độ mạng 5G MobiFone có thể đạt tới 1,5 Gbps, gấp 10 - 15 lần so với 4G và độ trễ rất thấp. Nhà mạng này cũng thông tin hiện mạng 5G đang được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Theo số liệu thống kê đo lường mạng băng rộng di động 5G tháng 2-2025 được cập nhật từ nền tảng Internet i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện tốc độ download băng rộng di động 5G MobiFone đạt 284,89 Mbps và tốc độ upload đạt 53,37 Mbps, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng.

Ở thời điểm chính thức cung cấp mạng 5G, MobiFone đã đưa ra nhiều gói cước với người dùng với mức giá từ 80.000 - 200.000 đồng/tháng, tùy vào các dịch vụ được cung cấp trong gói cước.

Đơn cử, với giá rẻ nhất là 80.000 đồng/tháng, MobiFone cho phép người dùng sử dụng 1G/ngày và chỉ sử dụng mạng xã hội và miễn phí Youtube. Hay gói cao nhất là 200.000/tháng được sử dụng 8GB/ngày, miễn phí 20 phút gọi nội mạng, 250 phút gọi liên mạng, truy cập mạng xã hội....