Tin công nghệ 27-3: Cách tạo tài khoản chữ ký số miễn phí trên ứng dụng VNeID

1. Cách tạo tài khoản chữ ký số miễn phí trên ứng dụng VNeID

Mới đây, Viettel đã chính thức tích hợp dịch vụ chữ ký số MySign trên ứng dụng VNeID. Theo đó, người dân có tài khoản định danh mức 2 có thể dễ dàng tạo chữ ký số để ký các văn bản, giấy tờ như đăng ký kết hôn, khai sinh, hộ chiếu, đăng ký xe, tạm trú/tạm vắng… ngay trên điện thoại di động.

MySign đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật châu Âu eIDAS và các quy định của Bộ KH&CN, đảm bảo tính pháp lý cho các giao dịch điện tử như ký giấy truyền thống. Việc sử dụng chữ ký số từ xa giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tối ưu chi phí trong các giao dịch điện tử.

Ông Lê Mạnh Tấn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ: "Sáng tạo công nghệ chính là yếu tố then chốt giúp chúng tôi phát triển các giải pháp bền vững, góp phần vào sự nghiệp chuyển đổi số quốc gia."

Để khởi tạo chữ ký số, bạn hãy cập nhật và đăng nhập vào ứng dụng VNeID. Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn Dịch vụ khác - Chứng thư chữ ký số - Đăng ký chứng thư chữ ký số - Viettel MySign.

Tiếp theo, bạn hãy tải ứng dụng MySign theo hướng dẫn và thực hiện đăng ký tài khoản cho đến khi hoàn tất. Từ nay đến hết 31-12-2025, người dùng sẽ được miễn phí khi đăng ký mới tài khoản chữ ký số trên ứng dụng VNeID, đồng thời miễn phí ký trên cổng dịch vụ công trực tuyến trong vòng 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

Tin công nghệ 27-3: Đăng ký chữ ký số miễn phí trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TIỂU MINH

Cách tích hợp BHXH vào ứng dụng VNeID mới nhất năm 2025 (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đọc có thể dễ dàng tích hợp thông tin BHXH vào ứng dụng VNeID để thuận tiện hơn trong việc theo dõi quá trình đóng bảo hiểm, và quyền lợi của mình.

2. LG khởi động chương trình Đại sứ cộng đồng LG 2025

Đây là sáng kiến thường niên do LG phối hợp với tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI) thực hiện, tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức hiện thực hóa những dự án vì cộng đồng.

Chương trình năm nay tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng, bao gồm xóa nghèo, giáo dục chất lượng và hành động vì khí hậu, bám sát Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Những sáng kiến xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận hỗ trợ tài chính lên đến 500 triệu đồng, giúp biến ý tưởng thành hiện thực và tạo tác động lâu dài cho cộng đồng.

Theo đại diện LG, các dự án tham gia cần đảm bảo tính thiết thực và khả thi, đồng thời có kế hoạch triển khai rõ ràng, hướng đến giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội. Hội đồng đánh giá sẽ lựa chọn những ý tưởng có tác động lớn, có thể triển khai hiệu quả và mang lại lợi ích bền vững.

Chia sẻ về chương trình, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing của LG Việt Nam, nhấn mạnh rằng LG không chỉ tập trung vào đổi mới công nghệ mà còn mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đơn đăng ký tham gia chương trình sẽ được tiếp nhận từ nay đến 31-3-2025 tại https://bit.ly/Dangky_DaisuCongdongLG .

Tin công nghệ 27-3: LG triển khai chương trình Đại sứ cộng đồng LG 2025.

3. CEO Apple bất ngờ thăm Trung Quốc

Vào thứ Tư, CEO của Apple Tim Cook đã đến thăm Đại học Chiết Giang để kỷ niệm 10 năm chương trình Đổi mới ứng dụng di động, được đồng sáng lập bởi gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ và tổ chức học thuật Trung Quốc.

Cook đã công bố khoản tài trợ 4,13 triệu đô la của Apple cho Đại học Chiết Giang để hỗ trợ giáo dục lập trình, nhằm mục đích tăng cường quan hệ đối tác của công ty với trường đại học và bồi dưỡng các nhà phát triển Trung Quốc trong tương lai.

Tọa lạc tại thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, Đại học Chiết Giang là một trong những tổ chức học thuật hàng đầu của Trung Quốc và là thành viên của C9 League (Liên đoàn Ivy League của Trung Quốc). Bằng cách hỗ trợ các nhà phát triển mới, Apple có thể thúc đẩy hệ sinh thái App Store của mình, và có thể tham gia vào ngành công nghệ của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Zhejiang Voice, số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để thành lập Quỹ ươm tạo ứng dụng di động Apple, nơi sẽ cung cấp đào tạo kỹ thuật có hệ thống trong các lĩnh vực như phát triển ứng dụng, thiết kế sản phẩm, tiếp thị và hoạt động kinh doanh.

Quỹ cũng sẽ kết nối các nhà phát triển sinh viên với các nguồn lực trong ngành thông qua các hội thảo, thực tập và cố vấn.

Tin công nghệ 27-3: CEO Tim Cook bất ngờ thăm Trung Quốc. Ảnh: Tim Cook

4. Trump đề xuất nới lỏng thuế quan để thúc đẩy thương vụ TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẵn sàng giảm thuế đối với Trung Quốc nhằm đạt được thỏa thuận bán TikTok, nền tảng mạng xã hội thuộc sở hữu của ByteDance.

Theo The Guardian, động thái này diễn ra trong bối cảnh TikTok phải đối mặt với thời hạn chót vào ngày 5-4 để tìm được người mua không thuộc Trung Quốc, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, Trump thừa nhận Trung Quốc có vai trò quan trọng trong thương vụ này, đồng thời gợi ý rằng việc giảm thuế quan có thể là một phần của thỏa thuận.

Theo ông, đây có thể là phương án giúp tháo gỡ bế tắc, khi Bắc Kinh luôn tỏ ra miễn cưỡng trong việc từ bỏ quyền kiểm soát một công ty trị giá hàng chục tỉ USD như TikTok.

Hiện TikTok chưa đưa ra bình luận về đề xuất này. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc cũng chưa có phản ứng chính thức, dù trước đây từng nhiều lần khẳng định không dễ dàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào có thể khiến ByteDance mất quyền kiểm soát nền tảng này.

Tin công nghệ 27-3: Trump đề xuất nới lỏng thuế quan để thúc đẩy thương vụ TikTok. Ảnh: FMT

Cách thêm người phụ thuộc vào ứng dụng VNeID để được giảm trừ gia cảnh (PLO)- Ngoài việc thay thế giấy tờ truyền thống, ứng dụng VNeID còn cho phép bạn thêm người phụ thuộc để được giảm thuế thu nhập cá nhân.