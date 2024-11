Tin tặc Trung Quốc tấn công nhà mạng Mỹ, người dùng cần làm gì để tự bảo vệ mình?

(PLO)- Vụ tấn công nhà mạng Mỹ không chỉ đe dọa an ninh quốc gia mà còn xâm phạm nghiêm trọng đời tư của hàng triệu người dân.

Chiến dịch gián điệp, tấn công nhà mạng quy mô lớn

Vừa qua, FBI (Cục Điều tra Liên bang) và CISA (Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng) đã phát hiện ra một chiến dịch gián điệp, tấn công nhà mạng phổ biến tại Mỹ, và vụ việc này có liên quan đến các tác nhân ở Trung Quốc.

Theo The Wall Street Journal, dù chính phủ Mỹ không nêu tên các tổ chức bị xâm nhập, nhưng AT&T, Lumen (trước đây là CenturyLink) và Verizon nằm trong số các nhà cung cấp viễn thông có mạng bị xâm nhập.

Mục tiêu của nhóm tin tặc là truy cập vào hệ thống nghe lén được cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để giám sát người dân.

Chiến dịch tấn công nhà mạng quy mô lớn này, được CISA và FBI mô tả là "nghiêm trọng và có chủ đích", đã diễn ra trong nhiều tháng, thậm chí có thể lâu hơn. Tin tặc đã thu thập một lượng lớn dữ liệu Internet từ các nhà mạng, bao gồm thông tin của hàng triệu người Mỹ, từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Điều đáng lo ngại hơn, chúng còn đánh cắp dữ liệu hồ sơ cuộc gọi và thông tin liên lạc cá nhân của một số cá nhân, chủ yếu là những người tham gia hoạt động chính trị. Tháng trước, đã có báo cáo về việc tin tặc Trung Quốc nhắm mục tiêu vào điện thoại của một ứng cử viên tổng thống và người bạn tranh cử của ông.

Theo Techcrunch, nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công được xác định là "Salt Typhoon" (có liên hệ với Trung Quốc), nổi tiếng với các hoạt động gián điệp mạng và đánh cắp dữ liệu.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Các cơ quan chức năng Mỹ đang khẩn trương điều tra, hỗ trợ các nạn nhân và tăng cường phòng thủ mạng trong lĩnh vực viễn thông.

Người dùng Internet cần làm gì để bảo vệ mình?

Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng nhiều rủi ro, người dùng Internet cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và thói quen sử dụng an toàn. Hãy bắt đầu bằng việc thường xuyên cập nhật thông tin về các mối đe dọa an ninh mạng mới nhất, nắm bắt phương thức tấn công phổ biến của tin tặc để có biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Bên cạnh đó, cài đặt phần mềm diệt virus, luôn cập nhật hệ điều hành và các ứng dụng mới nhất là cách đơn giản để bảo vệ thiết bị khỏi bị tấn công. Mật khẩu cũng đóng vai trò như chìa khóa bảo vệ thông tin, hãy lựa chọn những mật khẩu mạnh, đủ dài và phức tạp, đồng thời tránh sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Theo dõi hoạt động tài khoản ngân hàng, email và mạng xã hội cũng giúp bạn nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu bất thường. Cuối cùng, nếu nghi ngờ mình là nạn nhân của tấn công mạng, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

