Facebook bị lỗi khiến người dùng không thể truy cập

Cụ thể, khi truy cập vào Facebook bằng trình duyệt web trên máy tính, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo lỗi Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can (Xin lỗi, có lỗi xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố này sớm nhất có thể).

Theo thống kê của trang DownDetector, đã có hơn 6.500 lượt báo cáo sự cố liên quan đến mạng xã hội Facebook (và con số này đang không ngừng tăng lên), ảnh hưởng đến không ít người dùng.

Các vấn đề chủ yếu liên quan đến việc không thể truy cập Facebook trên website (78%), ứng dụng Facebook không hoạt động (14%) và người dùng không thể đăng nhập (9%).

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, tình trạng Facebook bị lỗi xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, không riêng gì Việt Nam.

Vẫn như mọi lần, Meta (công ty mẹ của Facebook, Messenger…) vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

