Cách trải nghiệm phiên bản Office miễn phí của Microsoft

Đây là tin vui cho những ai yêu thích bộ công cụ văn phòng đình đám này nhưng chưa sẵn sàng chi tiền cho Microsoft 365. Khác với Office Online vốn chỉ hoạt động trên trình duyệt, phiên bản Office miễn phí có thể cài đặt trực tiếp trên máy tính và hỗ trợ tạo tệp ngay cả khi không kết nối mạng.

Theo PCWorld, đây là một phần trong thử nghiệm giới hạn của Microsoft, chưa được công ty chính thức công bố rộng rãi. Trang tải xuống “bí mật” này chỉ vô tình bị phát hiện bởi Beebom, và hiện tại vẫn chưa xuất hiện trên website chính thức của Microsoft.

Microsoft Office miễn phí sẽ có quảng cáo ở bên cạnh phải. Ảnh: Beebom

Khi sử dụng, người dùng sẽ thấy một biểu ngữ quảng cáo lớn bên phải màn hình, thỉnh thoảng phát video 15 giây tắt tiếng. Dù vậy, các tệp chỉ lưu được trên OneDrive, buộc bạn phải sao chép thủ công sang bộ nhớ máy tính nếu cần.

Phiên bản này tuy hạn chế tính năng nâng cao như đề xuất thông minh hay công cụ phân tích dữ liệu, nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản.

Để thử nghiệm phiên bản Office miễn phí, bạn hãy truy cập vào trang Download Office của Microsoft tại đây https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/download-office , chọn phiên bản tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng.

Cách cài đặt phiên bản Office miễn phí của Microsoft. Ảnh: Beebom

Tiếp theo, người dùng chỉ cần cài đặt và chờ cho đến khi hoàn tất. Khi mở ứng dụng Office, bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại Đăng nhập, hãy nhấn Skip for now (bỏ qua ngay) và chọn Continue for free (tiếp tục miễn phí) - Save to OneDrive.

Sử dụng Office miễn phí đi kèm quảng cáo. Ảnh: Beebom

Dù hỗ trợ cả Windows lẫn macOS, nhưng Microsoft chưa hé lộ kế hoạch phát hành chính thức hay thời điểm gỡ bỏ bản thử nghiệm này.

Nếu muốn dùng Office ngoại tuyến mà không cần đăng ký, bạn có thể chọn Office 2024 (160 USD) hoặc Office 2021 (70 USD) với bản cập nhật lớn gần đây, mang lại hiệu suất tối ưu và các tính năng nâng cao. Trong khi đó, Microsoft 365 Premium vẫn là lựa chọn phù hợp với AI tạo sinh và lưu trữ đám mây.

Đối với những ai đang tìm kiếm một giải pháp miễn phí, thì LibreOffice cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

