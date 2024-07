8 việc bạn nên làm sau khi mua máy tính Windows mới

1. Cài đặt các bản cập nhật hiện có

Máy tính Windows mới thường nằm trong kho nhiều tháng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Do đó, ngay khi vừa mua laptop về, bạn hãy truy cập vào Settings - Windows Update - Check for updates để tải về các bản cập nhật. Điều này sẽ giúp người dùng có thể trải nghiệm các tính năng mới, cũng như giúp hệ thống được an toàn hơn trước các mối đe dọa.

Thường xuyên cài đặt các bản cập nhật Windows.

2. Gỡ cài đặt các phần mềm được cài đặt sẵn (bloatware)

Bloatware là thuật ngữ dùng để chỉ các phần mềm, chương trình không cần thiết được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính Windows. Chúng có thể bao gồm phần mềm diệt virus, ứng dụng phát nhạc hoặc phát trực tuyến, ứng dụng thời tiết tin tức, trò chơi điện tử...

Để xóa các phần mềm mặc định trên laptop, bạn nhấn phải chuột vào menu Start và chọn Settings - Apps - Apps and features (hoặc Installed apps). Tại đây, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng ba chấm tại các phần mềm không cần thiết, sau đó chọn Uninstall để xóa.

Gỡ các phần mềm mặc định trên máy tính Windows.

3. Sao lưu dữ liệu thường xuyên

Việc sao lưu rất quan trọng cho dù bạn đang sử dụng laptop cũ hay mới, bởi điều này sẽ đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được an toàn trong trường hợp laptop bị đánh cắp hoặc ổ lưu trữ bị hỏng.

Có rất nhiều công cụ, phần mềm hỗ trợ sao lưu dữ liệu, tuy nhiên bạn có thể thử các dịch vụ sao lưu trực tuyến như OneDrive, Google One, Dropbox... Ngoài các giải pháp đám mây, việc sao lưu cục bộ dữ liệu quan trọng cũng là điều nên làm.

Sao lưu dữ liệu trực tuyến là điều bạn nên làm thường xuyên.

4. Tạo điểm khôi phục hệ thống

Điểm khôi phục hệ thống trên Windows là một bản ghi trạng thái của hệ điều hành và các thiết lập hệ thống tại một thời điểm cụ thể. Nếu bạn gặp phải sự cố mà các bản sửa lỗi chung không thể giải quyết, bạn có thể khôi phục hệ thống về trạng thái trước đó khi mọi thứ hoạt động tốt.

Không giống như bản sao lưu, điểm khôi phục hệ thống không bao gồm các tệp cá nhân và việc thực hiện khôi phục sẽ không ảnh hưởng đến chúng.

Để tạo điểm khôi phục, bạn hãy nhập từ khóa System Restore vào thanh tìm kiếm của Windows, sau đó chọn Create a Restore Point. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang mục System Protection - Create, đặt tên cho điểm khôi phục rồi nhấn Create, và chờ cho đến khi quá trình này hoàn tất.

Tạo điểm khôi phục hệ thống trên máy tính Windows.

5. Tắt quảng cáo và đề xuất

Microsoft hiển thị quảng cáo ở nhiều khu vực khác nhau của hệ điều hành, bao gồm menu Start, màn hình khóa, File Explorer, Windows Search, Windows Store…

Mặc dù Microsoft cá nhân hóa các quảng cáo và đề xuất này dựa trên các ứng dụng và dịch vụ bạn sử dụng, nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng, nhưng chúng có thể khiến bạn khó chịu. Do đó, nếu không muốn bị làm phiền, bạn có thể tắt quảng cáo theo hướng dẫn trong bài viết này.

6. Bật tính năng Find my device (tìm thiết bị của tôi)

Find my device (tìm thiết bị của tôi) là một tính năng mà bạn nên bật theo mặc định, cho phép bạn theo dõi vị trí laptop trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

Để bật Find my device (tìm thiết bị của tôi), bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Sau đó, mở Settings - Privacy and Security - Find My Device, và bật tùy chọn Find my device.

Bật tính năng Find my device trên máy tính Windows.

7. Thiết lập Windows Hello

Tiếp theo, bạn hãy thiết lập Windows Hello để đăng nhập vào laptop bằng khuôn mặt, vân tay hoặc mã PIN, thay vì sử dụng mật khẩu.

Để thực hiện việc này, bạn hãy vào Settings - Account - Sign-in options, sau đó chọn phương thức bảo mật mà bạn cần thiết lập. Lưu ý, nếu laptop Windows không có cảm biến vân tay hoặc không hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt, bạn sẽ không thể sử dụng các tùy chọn đó.

Thiết lập Windows Hello trên máy tính Windows.

8. Cài đặt ứng dụng thiết yếu

Cuối cùng, bạn nên cài đặt một số ứng dụng thiết yếu để tối ưu hóa trải nghiệm với laptop Windows. Chúng có thể bao gồm các trình duyệt nhẹ nhàng như Pale Moon, Acr, Auto Dark Mode để tự động chuyển đổi giữa chế độ sáng và tối, hay công cụ tìm kiếm tệp mạnh mẽ như Everything.

