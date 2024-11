Apple tiết lộ danh sách các ứng dụng tốt nhất năm 2024

Danh sách này không chỉ tôn vinh các sản phẩm sáng tạo mà còn giúp người dùng khám phá những ứng dụng và dịch vụ đáng chú ý, có thể thay đổi cách họ sử dụng công nghệ hàng ngày.

Các ứng dụng tốt nhất vừa được Apple công bố trong năm 2024. Ảnh: Apple

Chưa làm thẻ căn cước thì có xem được căn cước điện tử không? (PLO)- Thẻ căn cước và căn cước điện tử, hai loại giấy tờ tưởng chừng như giống nhau nhưng lại có những điểm khác biệt quan trọng. Liệu có thể sử dụng căn cước điện tử mà không cần làm thẻ căn cước?

Ứng dụng iPhone của năm

- Kino: Mang đến khả năng tạo video phong cách điện ảnh với những thao tác đơn giản.

- Runna: Hỗ trợ xây dựng thói quen chạy bộ khoa học.

- Tripsy: Ứng dụng lý tưởng để lập kế hoạch, quản lý chi phí và ghi lại hành trình du lịch.

Trò chơi iPhone nổi bật

- AFK Journey: Một trò chơi nhàn rỗi kết hợp yếu tố nhập vai.

- The WereCleaner: Hài hước và sáng tạo, bạn vào vai người gác cổng… là người sói.

- Zenless Zone Zero: Hành động giả tưởng từ nhà sản xuất Genshin Impact.

Ứng dụng iPad của năm

- Bluey: Let's Play: Một thế giới đồ chơi số hóa cho trẻ em thỏa sức sáng tạo với nhân vật Bluey.

- Moises: Công cụ hỗ trợ nhạc sĩ luyện tập bằng cách loại bỏ giọng hát từ bài hát.

- Procreate Dreams: Ứng dụng làm hoạt hình 2D, tối ưu hóa cho thao tác cảm ứng.

Trò chơi iPad hấp dẫn

- Assassin’s Creed Mirage: Bản phát hành mới nhất của dòng game phiêu lưu hành động đình đám.

- Disney Speedstorm: Đua xe arcade với dàn nhân vật Disney và Pixar quen thuộc.

- Squad Busters: MOBA thú vị từ những người tạo ra Clash of Clans.

Ứng dụng Mac xuất sắc

- Adobe Lightroom: Công cụ xử lý ảnh chuyên nghiệp.

- OmniFocus 4: Quản lý tác vụ hiệu quả, đồng bộ trên mọi thiết bị Apple.

- Shapr3D: Thiết kế CAD tiên tiến, hỗ trợ cả Apple Vision Pro.

Trò chơi Mac nổi bật

- Frostpunk 2: Quản lý thành phố sau thảm họa khí hậu.

- Stray: Câu chuyện cyberpunk thú vị với nhân vật chính là một chú mèo.

- Thank Goodness You’re Here!: Phiêu lưu hài hước với đồ họa vẽ tay đầy cảm hứng.

Một số ứng dụng được Apple vinh danh nhờ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, bao gồm:

- Arco: Game chiến thuật chống chủ nghĩa thực dân.

- BetterSleep: Cải thiện giấc ngủ với âm thanh ASMR và thiền ngắn.

- Oko: Công cụ hỗ trợ đi bộ thông minh với nhận diện tín hiệu thời gian thực.

- Do You Really Want to Know 2: Trò chơi phiêu lưu giúp nâng cao nhận thức về HIV/AIDS.

Bên cạnh các ứng dụng và trò chơi trên, Apple còn vinh danh các sản phẩm dành cho Apple Watch như Lumy (theo dõi chu kỳ mặt trời) và Watch to 5K (hỗ trợ tập luyện marathon). Apple TV cũng không nằm ngoài cuộc với các ứng dụng như Zoom, F1 TV, và dịch vụ phát trực tuyến giá rẻ Dropout.

Tổng kết, danh sách này không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để người dùng tiếp cận với những sáng tạo công nghệ xuất sắc, giúp họ khai phá tiềm năng của các thiết bị Apple trong đời sống và công việc hàng ngày.

Cách thêm thẻ BHYT của trẻ vào ứng dụng VssID mới nhất 2024 (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng thêm thông tin bảo hiểm y tế của trẻ vào ứng dụng VssID để thuận tiện hơn trong việc quản lý.