(PLO)- Theo một người kiểm duyệt trên diễn đàn cộng đồng của Samsung, chương trình One UI 7.0 beta sẽ cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện.

Vì sao bản cập nhật One UI 7.0 bị trì hoãn?

Samsung đã mất nhiều thời gian hơn bình thường để phát triển các bản cập nhật One UI trong năm nay, vì vậy việc One UI 7.0 bị trì hoãn cũng không phải là điều bất ngờ.

Trong khi One UI 6.1 và One UI 6.1.1 cần nhiều thời gian phát triển hơn vì Galaxy AI, thì One UI 7.0 mất nhiều thời gian hơn vì Samsung muốn làm cho nó ổn định nhất có thể trước khi bắt đầu chương trình thử nghiệm beta. Hơn nữa, Samsung vẫn đang thảo luận về các tính năng mới, điều này góp phần gây ra sự chậm trễ.

Theo nguồn tin của Ice Universe (@UniverseIce), người đứng đầu bộ phận di động (MX) của Samsung - TM Roh đang đích thân giám sát quá trình phát triển bản cập nhật One UI 7.0.

Rõ ràng, ông đã bắt đầu chú ý đặc biệt đến trải nghiệm phần mềm trên các thiết bị Galaxy của Samsung. Nếu điều này là sự thật, chất lượng phần mềm trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và đồng hồ thông minh của Samsung có thể sẽ sớm được cải thiện đáng kể.

TM Roh được cho là đang giám sát quá trình phát triển One UI 7.0. Ảnh: Samsung

Các tính năng mới trong bản cập nhật One UI 7.0

Theo thông tin bị rò rỉ, One UI 7.0 (dựa trên Android 15) sẽ có những thay đổi đáng kể về giao diện người dùng và cải thiện các khía cạnh như hoạt ảnh. Dưới đây là một số tính năng và thay đổi mà One UI 7.0 sẽ mang đến cho các dòng smartphone đủ điều kiện:

- Biểu tượng ứng dụng hệ thống mới

- Giao diện nền mới

- Một vùng điều khiển mới ở cuối màn hình khóa

- Điều chỉnh các biểu tượng phím tắt ở góc trái và phải của màn hình khóa

- Thanh phím tắt kéo xuống và thông báo có thể tách ra/hợp nhất

- Giao diện người dùng hình viên thuốc ở thanh thông báo góc trên bên trái có thể hiển thị nhiều ứng dụng hơn

- Tối ưu hóa hoạt ảnh đóng và mở ứng dụng

- Biểu tượng pin mới và hoạt ảnh khi sạc mới

- Giao diện người dùng camera mới

- Hỗ trợ cho tin nhắn SMS 5G

- Hoạt ảnh thông báo bật lên mới

- Đã thêm hoạt ảnh mở khóa

- Hoạt ảnh chạm nút mới và quay lại trang

- Đã thêm nhiều tiện ích màn hình khóa hơn

- Đã thêm các thư mục lớn

Cách đây không lâu, Samsung đã phát hành bản cập nhật One UI 6.1.1 cho các dòng smartphone cao cấp, đơn cử như Galaxy S24. Dự kiến người dùng các mẫu điện thoại ra mắt trong năm 2022 và 2023 sẽ sớm nhận được bản cập nhật trong thời gian tới.

Samsung có thể sẽ mở chương trình Beta One UI 7.0 cho dòng Galaxy S24 trong vài tuần tới. Như thường lệ, chương trình trải nghiệm trước chỉ có sẵn ở Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

One UI 7.0 sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.

Tiểu Minh