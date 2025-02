Cách biến hình xe máy thành robot bằng AI

Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng Pixverse AI để tạo ra những đoạn video biến hình xe máy thành robot độc đáo chỉ với vài thao tác đơn giản.

Làm thế nào để biến hình xe máy thành robot?

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào trang https://app.pixverse.ai .

Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Login ở góc phải và đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc tạo mới.

Khi đã đăng nhập hoàn tất, bạn hãy tìm đến mục Image&Text, tải lên hình ảnh của chiếc xe lên. Lưu ý, để có được video biến hình tốt nhất, bạn nên sử dụng hình ảnh chụp chính diện của chiếc xe.

Kỳ thi cuối cùng của nhân loại và giới hạn thực sự của AI (PLO)- Khi một bài kiểm tra mới mang tên "Kỳ thi cuối cùng của nhân loại" (Humanity’s Last Exam) xuất hiện, nó không chỉ đặt ra thách thức mới cho AI mà còn mở ra một cuộc tranh luận gay gắt.

Cách biến hình xe máy thành robot. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau đó, người dùng chỉ cần gõ vào khung trống câu lệnh “transform to robot”, “turn into 3-dimensional transformers step by step”,… hoặc các câu lệnh khác, càng chi tiết càng tốt rồi nhấn Create.

Mỗi ngày Pixverse AI sẽ cung cấp cho người dùng miễn phí 60 điểm tín dụng (tự động reset mỗi ngày), mỗi lần tạo video biến hình sẽ mất 30 điểm tín dụng.

Khi hệ thống đã chuyển đổi xong, bạn chỉ cần nhấn Download để tải video về.

Nếu muốn video có độ phân giải cao hơn, không có watermark và nhiều điểm tín dụng, người dùng có thể cân nhắc nâng cấp lên phiên bản trả phí.

Biến hình xe máy thành robot.

AI đang khiến con người kém thông minh? Đây là điều bạn cần biết (PLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách chúng ta làm việc, học tập và xử lý thông tin. Nhưng liệu sự phụ thuộc vào AI có thể khiến con người kém thông minh hơn?