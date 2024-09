iPhone 16 sạc nhanh hơn gần gấp đôi so với Samsung Galaxy S24

(PLO)- iPhone 16 có tốc độ sạc lên đến 45 W, cao hơn đáng kể so với Samsung Galaxy S24, thậm chí về khả năng sạc không dây cũng nhỉnh hơn 10 W.

Tương tự, tốc độ sạc có dây trên dòng iPhone 16 cũng được cải thiện lên đến 45 W, cao hơn gần gấp đôi so với iPhone 15 Pro Max (theo thử nghiệm của PhoneArena là 26 W).

Quan trọng hơn, tốc độ sạc của dòng iPhone 16 năm nay tương tự như Galaxy S24 Ultra (45 W), và cao hơn 20 W so với các mẫu điện thoại cao cấp khác, bao gồm Samsung Galaxy S24, S24 Plus, Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 (25 W). Điều này cho thấy gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang bị chậm chân so với các hãng khác trong việc cải thiện tốc độ sạc, đặc biệt là các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.

iPhone 16 sạc nhanh hơn Samsung Galaxy S24. Ảnh minh họa

Thông thường, Apple rất chậm trong việc áp dụng các tính năng mới hoặc cải thiện thông số kỹ thuật của một khía cạnh nhất định trên điện thoại. Tuy nhiên, sau nhiều lời phàn nàn của người tiêu dùng, công ty đã bắt đầu cải tiến tốc độ sạc trên các mẫu điện thoại cao cấp.

Theo Trung tâm chứng nhận chất lượng của Trung Quốc, dòng iPhone 16 hỗ trợ sạc có dây lên đến 45 W (thông số công suất 15V x 3A).

Tốc độ sạc của dòng iPhone 16 lên đến 45 W. Ảnh chụp màn hình

Điều đáng nói là điện thoại thông minh hàng đầu sắp ra mắt của Samsung, Galaxy S25 Ultra cũng sẽ có thông số kỹ thuật sạc tương tự như dòng iPhone 16 (15V x 3A), khác với thông số mà các thiết bị cao cấp hiện tại của công ty đang hỗ trợ (11V x 4.05A).

Tại thị trường Việt Nam, dự kiến iPhone 16 chính hãng sẽ được mở bán chính thức vào ngày 27-9. Hiện tại các hệ thống bán lẻ đã bắt đầu nhận đặt cọc sản phẩm, đi kèm theo đó là hàng loạt ưu đãi riêng để thu hút người tiêu dùng.

Theo một số nguồn tin, dự kiến dòng điện thoại cao cấp nhất của Samsung, Galaxy S25 Ultra sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2025. Như thường lệ, dòng điện thoại này sẽ bao gồm 3 phiên bản khác nhau.

Thiết kế của Galaxy S25 Ultra không thay đổi quá nhiều so với người tiền nhiệm, nhưng vẫn mang đến sự thoải mái tổng thể.

Máy có màn hình 6,9 inch, mặt trước và mặt sau được phủ kính, viền mỏng hơn và các cạnh bên được làm bằng kim loại. Galaxy S25 Ultra có các góc cong, nhưng bán kính cong của các góc không nhỏ bằng Galaxy S20 Ultra và Galaxy S21 Ultra.

Một báo cáo gần đây cho biết Galaxy S25 Ultra mỏng 8,2 mm, mỏng hơn 0,4 mm so với người tiền nhiệm. Máy có chiều cao 162,8 mm và chiều rộng 77,6 mm. Nhìn chung, phiên bản này gọn gàng hơn và tinh tế hơn so với Galaxy S24 Ultra, với các cạnh phẳng, góc bo tròn và viền mỏng hơn.

Về phần cứng, nhiều khả năng S25 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 4, RAM 12 GB/16 GB, bộ nhớ trong lên tới 1 TB và pin 5.000 mAh với sạc nhanh 45 W.

Tiểu Minh