Mệt mỏi vì quảng cáo trên Android? Bạn hãy thay đổi 5 cài đặt này ngay lập tức

Đa số các công ty và nhà phát triển ứng dụng đều kiếm doanh thu thông qua việc quảng cáo, tuy nhiên, đôi khi mọi thứ lại trở nên quá mức, có cảm giác như xâm phạm quyền riêng tư và làm giảm trải nghiệm sử dụng. May mắn thay, chỉ cần điều chỉnh một số thiết lập, bạn sẽ loại bỏ được sự phiền phức này ngay lập tức.

1. Tắt chủ đề quảng cáo

Ad topics (chủ đề quảng cáo) là các chủ đề mà các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google, Facebook hoặc YouTube sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo cho người dùng.

Các nền tảng này theo dõi hành vi trực tuyến, hoạt động tìm kiếm, sở thích, và những nội dung mà người dùng tương tác để hiển thị quảng cáo phù hợp với những chủ đề mà họ có khả năng quan tâm.

Để chặn các chủ đề quảng cáo, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư), Ads (quảng cáo) - Ad Privacy (quyền riêng tư về quảng cáo) - Ad topics (chủ đề quảng cáo). Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần tắt tùy chọn Allow ad topics (cho phép chủ đề quảng cáo).

Cách tắt chủ đề quảng cáo trên Android. Ảnh: Kaspersky

Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

2. Vô hiệu hóa quảng cáo được ứng dụng đề xuất

Quảng cáo được ứng dụng đề xuất là những quảng cáo mà một ứng dụng có thể đề xuất cho ứng dụng khác. Nói cách khác, nếu ứng dụng Facebook đã tạo hồ sơ về bạn, nó có thể đề xuất quảng cáo cho ứng dụng khác, chẳng hạn như X (trước đây là Twitter).

Tương tự như chủ đề quảng cáo, bạn có thể chặn các quảng cáo được ứng dụng đề xuất hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng này.

Để vô hiệu hóa quảng cáo được ứng dụng đề xuất, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Ads (quảng cáo) - Ad privacy (quyền riêng tư về quảng cáo), sau đó vô hiệu hóa tùy chọn Allow app-suggested ads (cho phép ứng dụng đề xuất quảng cáo).

Tắt quảng cáo trên Android được đề xuất bởi các ứng dụng. Ảnh: Kaspersky

3. Tắt đo lường quảng cáo

Khi tùy chọn Ad measurement (đo lường quảng cáo) được bật, các ứng dụng và nhà quảng cáo có thể yêu cầu thông tin về bạn (từ Android) để đo lường hiệu suất của quảng cáo của họ.

Mặc dù dữ liệu đo lường quảng cáo thường xuyên bị xóa khỏi thiết bị của bạn, nhưng nó vẫn có cảm giác như xâm phạm quyền riêng tư.

Để vô hiệu hóa đo lường quảng cáo, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư), sau đó tìm tới mục quảng cáo - Ad privacy (quyền riêng tư về quảng cáo) và tắt tùy chọn Allow ad measurement (cho phép đo lường quảng cáo).

4. Tắt hoạt động web và ứng dụng

Tính năng Web & App Activity (hoạt động web và ứng dụng) sẽ lưu trữ các hoạt động trên thiết bị Android của bạn, bao gồm các trang web bạn truy cập, các ứng dụng bạn sử dụng và vị trí để tăng tốc tìm kiếm. Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tính năng này cũng được sử dụng để đưa ra các đề xuất quảng cáo cá nhân hóa.

Đối với một số người, điều đó không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với những người thực sự quan tâm đến quyền riêng tư, tính năng này có cảm giác như một sự xâm phạm.

Để tắt Web & App Activity (hoạt động web và ứng dụng), bạn hãy mở ứng dụng Google, chạm vào biểu tượng hồ sơ và chọn Settings (cài đặt) - Privacy & Safety (quyền riêng tư và an toàn) - Search history (nhật ký tìm kiếm) - Saving to web & app activity (lưu vào hoạt động web và ứng dụng), sau đó chọn Turn off (tắt) hoặc Turn off and delete activity (tắt và xóa hoạt động).

Tắt tính năng lưu trữ hoạt động web và ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

5. Xóa ID quảng cáo

Cuối cùng là xóa ID quảng cáo, bạn có thể thực hiện bằng cách vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Ads (quảng cáo) - Reset advertising ID (đặt lại ID quảng cáo) - Delete advertising ID (xóa ID quảng cáo).

Xóa ID quảng cáo trên điện thoại Android. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi đã thực hiện các bước thiết lập, bạn sẽ thấy quảng cáo trên Android được hạn chế, không còn tập trung quá nhiều vào sở thích và các hoạt động liên quan. Trong trường hợp nếu cảm thấy thiết bị không hoạt động đúng cách, người dùng chỉ cần hoàn tác lại các thay đổi trước đó.

