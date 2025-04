Cách mua bán xe bằng ứng dụng VNeID

VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia, được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư và hệ thống xác thực điện tử do Bộ Công an vận hành. Ứng dụng này không chỉ giúp công dân xác minh danh tính khi giao dịch hành chính mà còn tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích như đăng ký cư trú, khai báo tạm trú, tố giác tội phạm, hay thậm chí là thay thế căn cước công dân trong một số trường hợp.

Theo Bộ Công an, VNeID hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, giúp giảm thiểu giấy tờ và nâng cao tính bảo mật trong các giao dịch trực tuyến.

Lợi ích đầu tiên phải kể đến là người dân có thể thực hiện chuyển quyền sở hữu xe trực tuyến bằng ứng dụng VNeID, không cần phải đến văn phòng công chứng để làm hợp đồng chuyển nhượng. Tất cả các giao dịch mua bán xe đều được lưu trữ trực tuyến, giúp bạn dễ dàng theo dõi và kiểm soát.

Thứ hai là bạn sẽ không mất phí công chứng, hạn chế và tiết kiệm thời gian đi lại. Ngoài ra, việc này còn giúp tránh được tình trạng hợp đồng giả mạo, tranh chấp không đáng có.

- Bước 1: Đầu tiên, chủ xe (người bán) hãy đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản VNeID mức 2, lựa chọn tiện ích chuyển quyền sở hữu xe, kê khai (thông tin biển số xe; đồng sở hữu của người bán, người mua xe).

Hệ thống sẽ tự động truy xuất thông tin từ hệ thống đăng ký xe của Cục CSGT và cơ sở dữ liệu dân cư của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, bạn chỉ cần kiểm tra lại và xác nhận thông tin.

- Bước 2: Tiếp theo, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chuyển quyền sở hữu xe trên tài khoản VNeID của người bán, đồng sở hữu của người bán (hai vợ chồng), người mua để xác nhận giao dịch.

Lưu ý, nếu quá 30 ngày kể từ khi cổng dịch vụ công gửi giao dịch đề nghị xác nhận mà một trong các cá nhân liên quan không xác nhận, VNeID sẽ hủy hồ sơ đã gửi.

- Bước 3: Cổng dịch vụ công gửi thông tin giao dịch cho hệ thống đăng ký xe, đồng thời gửi thông báo cho người bán để làm thủ tục thu hồi (sử dụng các thông tin của giao dịch chuyển quyền sở hữu để tạo mẫu giấy khai thu hồi, người bán không phải thực hiện kê khai). Hệ thống thuế điện tử của cơ quan thuế sử dụng dữ liệu thông tin do cổng dịch vụ công cung cấp để thu lệ phí trước bạ.

- Bước 4: Sau khi người mua nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế và thực hiện kê khai đăng ký sang tên. Hệ thống đăng ký xe gửi kết quả cho cổng dịch vụ công để thông báo cho người mua đã hoàn thành thủ tục đăng ký.

Những điều cần lưu ý

Công an tỉnh Hà Nam sẽ triển khai thí điểm việc mua bán, sang tên xe trên môi trường điện tử tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Nam và 72 điểm công an xã, phường đã được phân cấp đăng ký xe.

Người mua và người bán xe phải có tài khoản VNeID mức 2, chủ xe (người bán) phải có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trường hợp người bán đã kết hôn thì phải xác thực bằng VNeID của 2 vợ chồng (căn cứ khoản 2 Điều 25 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014) trên eform.