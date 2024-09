Người dùng iPhone 16 Pro gặp sự cố màn hình cảm ứng

Rạng sáng ngày 10-9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức ra mắt dòng iPhone 16 với nhiều cải tiến đáng chú ý. Tại thị trường Việt Nam, các hệ thống bán lẻ hiện đã mở chương trình đặt hàng trước, dự kiến giao hàng vào ngày 27-9.

So với mọi năm, thời gian mở bán iPhone mới tại Việt Nam ngày càng được rút ngắn so với các thị trường cấp 1 trên toàn cầu. Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có giá dự kiến lần lượt là 22,9 triệu, 25,9 triệu, 28,9 triệu và 34,9 triệu đồng.

Chia sẻ trên diễn đàn Reddit, một số thành viên cho biết iPhone 16 Pro của họ gặp vấn đề với màn hình cảm ứng, các thao tác vuốt chạm đôi khi bị bỏ qua, ảnh hưởng đến việc cuộn, nhấn nút và nhấn nhầm phím trên bàn phím ảo.

Cụ thể, tài khoản Known_Tap_1462 cho biết, nếu người dùng vô tình chạm vào một khu vực bên cạnh nút camera control, toàn bộ màn hình sẽ không phản hồi cho đến khi được thả ra, ngoại trừ thanh home. Đây là khu vực duy nhất gây ra sự cố.

Người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách chạm và giữ vào vùng được khoanh đỏ bằng ngón tay cái bên phải, và dùng tay trái để vuốt. Trong phần cài đặt hệ thống, bạn không thể chạm hoặc vuốt. Tương tự, tại màn hình chính, người dùng có thể chạm vào ứng dụng nhưng không thể vuốt.

iPhone 16 Pro gặp sự cố màn hình cảm ứng. Ảnh: Known_Tap_1462

Theo 9to5mac, sự cố màn hình cảm ứng dường như xuất phát từ lỗi phần mềm, chứ không phải phần cứng. Cụ thể, thuật toán từ chối chạm vô tình của iOS có vẻ quá nhạy, khiến nhiều thao tác của người dùng bị bỏ qua. Giải pháp tạm thời hiện tại là cố gắng tránh khu vực đó hoặc sử dụng tay trái nhiều hơn.

Vấn đề có thể trầm trọng hơn do viền màn hình iPhone 16 Pro khá mỏng, khiến da người dùng vô tình chạm vào các cạnh của màn hình. Một số thành viên khác cho biết sự cố xảy ra trên cả iPhone chạy iOS 18 và iOS 18.1 beta.

Dự kiến Apple sẽ sớm giải quyết vấn đề bằng một bản cập nhật trong thời gian tới. Người dùng có thể kiểm tra phiên bản mới bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải về và cài đặt). Lưu ý, trước khi thực hiện, bạn nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone thông qua iTunes hoặc iCloud để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Cập nhật iPhone lên phiên bản mới nhất. Ảnh: TIỂU MINH

Tiểu Minh