Những lỗi thường gặp trên phiên bản iOS 18 và cách khắc phục

Apple chính thức phát hành phiên bản iOS 18 vào cuối tháng 9-2024 với hơn 250 tính năng mới, tuy nhiên, bản cập nhật này cũng gây ra một số lỗi nhỏ, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Những vấn đề phổ biến như kết nối WiFi và dữ liệu di động không ổn định, giao diện chậm, hay Siri hoạt động không chính xác đã trở thành tâm điểm thảo luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ 4 tính năng ẩn cực kỳ hữu ích trên Android (PLO)- Nếu bạn nghĩ mình đã biết hết về Android, hãy nghĩ lại. Những tính năng ẩn này sẽ giúp bạn tận dụng điện thoại thông minh tốt hơn.

Những lỗi thường gặp trên phiên bản iOS 18

- Kết nối WiFi và dữ liệu di động không ổn định: Đây là một trong những vấn đề thường gặp nhất sau mỗi lần cập nhật iOS. Người dùng thường báo cáo rằng thiết bị của họ liên tục bị ngắt kết nối WiFi hoặc không thể kết nối dữ liệu di động một cách ổn định. Vấn đề này gây ra nhiều khó chịu khi làm gián đoạn công việc hoặc giải trí.

- Độ nhạy cảm ứng bất thường: Nhiều người dùng gặp phải hiện tượng "ghost touch" (cảm ứng ma), khi màn hình tự động nhận cảm ứng mà không có sự tác động, hoặc ngược lại, màn hình không phản hồi đúng với các thao tác chạm. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm khi sử dụng thiết bị, đặc biệt là khi nhập liệu hoặc điều khiển các ứng dụng.

- Siri hoạt động sai lệch: Trợ lý ảo Siri đôi khi không nhận diện đúng các lệnh của người dùng hoặc trả lời sai, khiến việc sử dụng Siri trở nên không đáng tin cậy. Một số người dùng cho biết Siri từ chối trả lời hoặc thực hiện các tác vụ không liên quan đến yêu cầu ban đầu.

- Ứng dụng Photos (ảnh) gặp lỗi: Ứng dụng Photos (ảnh), vốn là nơi quản lý và xem ảnh của người dùng, đôi khi gặp các trục trặc như không hiển thị đúng hoặc bị treo khi tải các hình ảnh mới.

Ứng dụng ảnh sắp xếp không rõ ràng. Ảnh: Apple Insider

- Control Center (trung tâm điều khiển) bị lỗi: Một số người dùng phàn nàn rằng họ gặp khó khăn khi truy cập trung tâm điều khiển hoặc không thể tùy chỉnh các nút chức năng như mong muốn.

- Vấn đề xoay màn hình: Một lỗi quen thuộc khác là việc màn hình không xoay đúng hướng khi thiết bị được nghiêng, làm gián đoạn trải nghiệm khi xem video hoặc sử dụng các ứng dụng yêu cầu chế độ xoay màn hình.

- Lỗi khi sắp xếp ứng dụng vào thư mục: Một số người dùng nhận thấy rằng việc kéo và thả ứng dụng vào các thư mục trên màn hình chính không hoạt động như mong đợi. Ứng dụng có thể không nằm đúng vị trí hoặc thậm chí biến mất.

- Kết nối AirPrint không ổn định: AirPrint, tính năng in không dây của Apple, cũng gặp sự cố khi không thể kết nối đúng với máy in hoặc in ra không đúng định dạng mong muốn.

4 cài đặt bạn nên thay đổi ngay lập tức sau khi cập nhật iOS 18 (PLO)- Việc thay đổi các thiết lập sau khi cài đặt bản cập nhật iOS 18 sẽ giúp bạn cải thiện quyền riêng tư và thời lượng pin, thậm chí là tiết kiệm tiền.

Cách khắc phục các lỗi phổ biến trên phiên bản iOS 18

Nhiều người dùng đã thử khắc phục bằng cách khởi động lại thiết bị hoặc xóa và cài đặt lại ứng dụng gặp lỗi, nhưng hiệu quả không cao. Một số người dùng thậm chí còn đặt lại toàn bộ cài đặt của thiết bị hoặc khôi phục lại từ bản sao lưu cũ, nhưng vẫn gặp phải vấn đề tương tự.

Để đối phó với những vấn đề này, cách đơn giản nhất là chờ các bản cập nhật phần mềm từ Apple. Hãng thường phát hành các bản vá lỗi nhỏ trong thời gian ngắn sau mỗi lần ra mắt iOS mới. Ví dụ như bản cập nhật iOS 18.0.1 vừa được giới thiệu cách đây không lâu.

Ngoài việc cập nhật hệ điều hành, người dùng cũng có thể thử một số biện pháp khắc phục khác như xóa bộ nhớ cache của ứng dụng, hoặc kiểm tra xem có lỗi do xung đột phần mềm từ bên thứ ba hay không. Nếu không thành công, hãy theo dõi các diễn đàn và trang hỗ trợ chính thức của Apple để nhận thêm lời khuyên từ cộng đồng và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.

Nhìn chung, việc xuất hiện các lỗi nhỏ khi Apple ra mắt phiên bản iOS 18 là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, người dùng có thể áp dụng một số giải pháp tạm thời và chờ đợi bản cập nhật từ Apple để khắc phục hoàn toàn những vấn đề này.

Người dùng iPhone nên cập nhật iOS 18.0.1 ngay lập tức (PLO)- Vừa qua, Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 18.0.1 để cải thiện hiệu suất và khắc phục các lỗi bảo mật quan trọng.

Minh Hoàng