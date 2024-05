Xu hướng làm việc ở bất cứ đâu

Làm việc ở bất cứ đâu (Work from Anywhere - WFA) đang trở thành một xu hướng phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với giới trẻ và những người làm việc tự do. Xu hướng này cho phép mọi người làm việc từ bất kỳ nơi nào có kết nối Internet, thay vì phải bó hẹp trong văn phòng truyền thống.

Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người sử dụng laptop, điện thoại để làm việc tại quán cà phê. Điều này ngày càng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là kể từ sau đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, việc sử dụng laptop có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là nếu bạn làm việc trong một không gian yên tĩnh. Tiếng ồn từ laptop, tiếng chuông thông báo, tiếng trò chuyện qua video call có thể khiến họ cảm thấy khó chịu và mất tập trung.

Quán cà phê cấm khách sử dụng laptop để làm việc

Mới đây, chủ quán cà phê Fringe và Ginge (Anh) đã cấm khách sử dụng laptop để làm việc sau khi nhiều khách hàng chỉ gọi một ly nước, và ngồi liên tục nhiều giờ liền. Thậm chí một số người còn yêu cầu quán tắt nhạc để họ họp online.

Anh ấy nói: “Chúng tôi đã có một số trải nghiệm thực sự tồi tệ khi vài người yêu cầu tắt nhạc để họ có thể thực hiện các cuộc họp Zoom. Trong khi có rất nhiều nơi dành riêng để làm việc, ví dụ như thư viện”.

Alfie Edwards (ảnh), người sở hữu quán cà phê cho biết việc cấm sử dụng laptop là một “quyết định khó khăn” nhưng cuối cùng đã thành công. Ảnh: Dailymail

Alfie Edwards, chủ sở hữu Fringe và Ginge nói rằng những người làm việc bằng laptop đang phá hỏng bầu không khí ở quán cà phê, và kể từ khi có lệnh cấm, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Việc cấm khách sử dụng laptop là một quyết định khó khăn nhưng cuối cùng đã thành công, chủ doanh nghiệp chia sẻ.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp địa phương khác không đồng tình với cách tiếp cận của Fringe và Ginge.

Hannah Swann, 28 tuổi, người quản lý quán Garage Cafe gần đó, cho biết cô thông cảm với lệnh cấm laptop nhưng bản thân cô sẽ không làm như vậy.

Cô nói: “Chúng tôi cho phép khách sử dụng laptop ở đây và hầu hết mọi người đều hài lòng với điều đó. Quán có đủ không gian để có thể tiếp tục hoạt động và không quá bận tâm về điều đó”.

Nhìn chung, việc làm việc tại quán cà phê có thể là một lựa chọn tốt cho những ai muốn thay đổi môi trường làm việc, tăng năng suất và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc những hạn chế khi làm việc tại quán cà phê.

Một số quán cà phê có quy định cấm hoặc hạn chế sử dụng laptop trong quán. Bạn nên tìm hiểu kỹ quy định của quán trước khi mang theo laptop đến làm việc.

Tìm hiểu quy định quán cà phê trước khi sử dụng laptop để làm việc. Ảnh: Dailymail

