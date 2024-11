Samsung đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua phần cứng camera smartphone

Thế giới nhiếp ảnh trên smartphone đang có những bước tiến dài, nhưng có vẻ như Samsung vẫn đang mắc kẹt ở năm 2021. Dù sở hữu phần mềm tốt, nhưng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang bộc lộ những điểm yếu liên quan đến khả năng chụp ảnh trên smartphone.

1. Camera tele

Trong khi các flagship Trung Quốc được trang bị camera tele với khẩu độ lớn, cho phép chụp ảnh thiếu sáng, lấy nét cận cảnh, cảm biến lớn và độ phân giải cao, thì camera tele trên Samsung S24 Ultra chỉ 10 MP.

Thậm chí, Sony Xperia 1 VI còn sở hữu camera tele với khả năng zoom quang học liên tục từ 3.5x đến 7.1x, cho chất lượng hình ảnh ổn định trong toàn dải zoom mà không cần cắt xén. Điều gì đã ngăn cản Google và Samsung đầu tư vào những camera tương tự?

Phần cứng camera smartphone Samsung thua thiệt so với các hãng Trung Quốc.

2. Cảm biến camera chính lớn hơn

Bên cạnh camera tele, nhiều flagship Trung Quốc hiện nay đã được trang bị cảm biến 1 inch trên camera chính, cho phép người dùng chụp ảnh sáng hơn, rõ nét và xóa phông tốt hơn.

Các mẫu điện thoại Pixel gần đây của Google cũng được trang bị cảm biến lớn hơn, nhưng vẫn tụt hậu so với các hãng Trung Quốc.

Có lẽ đã đến lúc Samsung cần trang bị cảm biến 1 inch cho các mẫu điện thoại cao cấp. Tương tự, Galaxy S24 và S24 Plus cũng rất cần nâng cấp camera chính, bởi chúng vẫn sử dụng cảm biến giống hệt S22 và S22 Plus năm 2022.

3. Khẩu độ có thể thay đổi

Những cải tiến về camera chính không chỉ dừng lại ở cảm biến lớn. Các mẫu điện thoại gần đây của Huawei và Xiaomi còn được trang bị camera chính với khẩu độ có thể thay đổi, mang đến khả năng kiểm soát việc lấy nét và hiệu ứng độ sâu trường ảnh tốt hơn.

Nếu muốn mọi thứ trong khung hình đều rõ nét, bạn có thể thiết lập khẩu độ nhỏ. Ngược lại, khẩu độ rộng sẽ tạo ra hiệu ứng bokeh tự nhiên, khác biệt hoàn toàn so với bokeh nhân tạo trong chế độ chân dung.

Huawei Pura 70 Ultra có khả năng thay đổi khẩu độ từ f/1.6 đến f/4.0.

Phần mềm lại là một câu chuyện khác

Dù không mạnh về phần cứng camera nhưng Google và Samsung có phần mềm khá tốt. Hình ảnh chụp từ các thiết bị của hãng có độ tự nhiên cao, không bị làm nét quá mức, đi kèm theo đó là các tính năng bổ sung như chế độ Add Me hay Best Take trên Pixel.

Tuy nhiên, các hãng sản xuất đến từ Trung Quốc cũng đang dần bắt kịp, thậm chí vượt mặt Google và Samsung ở một số khía cạnh phần mềm.

Ví dụ, OPPO, Xiaomi, vivo đã tích hợp những tính năng phần mềm độc đáo, chẳng hạn như hồ sơ màu sắc, zoom hỗ trợ AI, quay video 8K... Thậm chí, Xiaomi 14 Ultra còn được đánh giá là có khả năng zoom AI vượt trội hơn Galaxy S24 Ultra.

Nhìn chung, Samsung và Google có phần mềm camera tốt với đầy đủ tính năng, nhưng rõ ràng cả hai công ty vẫn cần cải thiện về mặt phần cứng camera nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Tiểu Minh