Tin công nghệ 21-10: Cách kiểm tra sức khỏe pin iPhone mới nhất

1. Cách kiểm tra sức khỏe pin iPhone mới nhất

Sức khỏe pin và tuổi thọ pin là hai khái niệm khác nhau nhưng đều ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng pin của điện thoại. Tuổi thọ pin liên quan đến thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc đầy, trong khi sức khỏe pin phản ánh mức độ giảm sút của tuổi thọ đó theo thời gian.

Nếu bạn đã từng phải sạc điện thoại liên tục vì pin chỉ trụ được vài giờ, bạn sẽ hiểu sự bất tiện này. Thêm vào đó, các dòng điện thoại hiện đại, đặc biệt là iPhone, không cho phép thay pin dễ dàng như trước đây.

Có hai chỉ số quan trọng để kiểm tra tình trạng pin: dung lượng tối đa còn lại và tổng số chu kỳ sạc. Dung lượng tối đa cho biết lượng điện mà pin có thể chứa, trong khi số chu kỳ sạc là số lần bạn đã sạc đầy pin.

Theo Apple, pin của iPhone 14 có thể giữ lại 80% dung lượng sau 500 chu kỳ sạc, còn iPhone 15 là sau 1000 chu kỳ. Để kiểm tra sức khỏe pin, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Battery (pin) - Battery health and charging (tình trạng pin và sạc). Tại đây, người dùng có thể xem phần trăm dung lượng tối đa còn lại, con số này càng cao thì sức khỏe pin càng tốt và ngược lại.

Nếu dung lượng tối đa dưới 80%, bạn nên thay pin iPhone mới để có được trải nghiệm tốt nhất.

2. LG lọt top 100 thương hiệu tốt nhất toàn cầu năm 2024

LG Electronics vừa được công nhận là một trong 100 thương hiệu tốt nhất toàn cầu theo bảng xếp hạng của công ty tư vấn Interbrand, với giá trị thương hiệu đạt khoảng 6,5 tỉ USD, xếp hạng 97. Đây là kết quả của nỗ lực tái định vị thương hiệu và tăng cường năng lực cạnh tranh, giúp LG tăng trưởng 38,7% so với năm trước.

Năm ngoái, LG đã công bố tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp cuộc sống thông minh," giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Giá trị thương hiệu tăng mạnh từ 3,1 tỉ USD năm 2022 lên 6,5 tỉ USD vào năm 2024 nhờ vào đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới và sáng kiến toàn cầu "Brand Reinvent."

LG cũng tập trung thu hút thế hệ Z thông qua các chiến dịch sáng tạo như "Optimism Your Feed", thu hút hơn 1,8 tỉ lượt xem trên các nền tảng như YouTube và TikTok. Tại Việt Nam, công ty cũng giới thiệu không gian trải nghiệm Another Saigon by LG, nơi người dùng có thể trải nghiệm các công nghệ mới nhất.

Ông William Cho, CEO của LG, chia sẻ: "Việc LG được công nhận là một trong 100 thương hiệu tốt nhất toàn cầu là minh chứng cho sự hiện diện mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai."

LG lọt top 100 thương hiệu tốt nhất toàn cầu năm 2024.

3. Phần mềm độc hại Android sắp hết đất sống

Tại sự kiện Google I/O hồi tháng 5, Google đã công bố một tính năng bảo mật mới, sử dụng AI để phát hiện các mối đe dọa, phần mềm độc hại và theo dõi các yêu cầu cấp quyền nhạy cảm.

Nếu phát hiện điều gì đó đáng ngờ, ứng dụng sẽ được gửi đến Google để xem xét và người dùng sẽ được cảnh báo. Nếu quá trình xem xét này xác nhận đây là ứng dụng là độc hại, Google sẽ vô hiệu hóa ứng dụng.

Tính năng này cho phép Google bảo vệ người dùng mà không thu thập dữ liệu, cắt giảm việc lạm dụng quyền truy cập micro, thư viện, camera… của các ứng dụng độc hại trên điện thoại.

Dự kiến tính năng bảo mật này sẽ sớm xuất hiện trên các thiết bị Android như Google Pixel, Honor, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Sharp, Transsion và các nhà sản xuất khác sản xuất trước cuối năm nay.

Tính năng mới khiến phần mềm độc hại Android khó đánh cắp dữ liệu.

4. Cách xem 10.000 giờ phim miễn phí trên điện thoại

Nhân chiến dịch thay đổi diện mạo mới với phiên bản đen-trắng- đỏ, K+ đã ra mắt dịch vụ xem phim miễn phí lên đến 10.000 giờ có kèm quảng cáo trên ứng dụng. Đồng thời, nền tảng này cũng lần đầu tiên giới thiệu gói K+ giải trí với đa dạng nội dung phim ảnh.

Chiến dịch này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển, cam kết mang đến những nội dung giải trí chất lượng quốc tế, nâng tầm trải nghiệm của khán giả Việt Nam trong thời đại số.

Ông Thomas Jayet, Tổng Giám đốc Truyền hình K+, cho biết công ty đang dần dịch chuyển từ truyền hình trả tiền truyền thống sang các nền tảng phát trực tuyến và kỹ thuật số. Chính vì thế, ngoài việc đẩy mạnh về kênh thể thao thì đơn vị này còn giới thiệu logo mới và đầu tư mạnh vào mảng phim truyền hình, để thể hiện nỗ lực của mình.

Xem phim miễn phí trên K+.

Tiểu Minh