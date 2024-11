Xuất hiện nhiều công nghệ đột phá tại cuộc thi Thách Thức Net Zero 2024

(PLO)- Cuộc thi Thách Thức Net Zero 2024 năm nay thu hút hơn 500 hồ sơ dự thi với nhiều công nghệ đột phá, hứa hẹn tạo nên làn sóng xanh trên toàn cầu.

Thách Thức Net Zero 2024 (Net Zero Challenge) là cuộc thi do Quỹ đầu tư Touchstone Partners và Temasek Foundation phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS).

Cuộc thi năm nay thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức lớn như Tổng Lãnh sự quán Úc, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Dragon Capital, Sembcorp... Điều này cho thấy nỗ lực của cả cộng đồng và chính phủ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại diện đội CO2L Tech (Canada) đang thuyết trình công nghệ chuyển hóa CO 2 thành các hóa chất hữu ích tại vòng chung kết cuộc thi Thách Thức Net Zero 2024. Ảnh: TIỂU MINH

Đại diện đội RARE toles (Việt Nam) với sơn phủ làm mát mái nhà. Ảnh: TIỂU MINH

Xuất hiện nhiều công nghệ đột phá trong cuộc thi năm nay

9 đội thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết với những giải pháp ấn tượng, sẵn sàng ứng dụng vào thực tế. Có thể kể đến các đội như Blusink (Anh Quốc) với công nghệ thu hồi carbon dưới đáy biển hiệu quả gấp 4 lần phương pháp truyền thống, hay đội CO 2 L Tech (Canada) với khả năng chuyển hóa CO 2 thành các hóa chất hữu ích.

Bên cạnh đó, những cái tên như RARE toles (Việt Nam) với sơn phủ làm mát mái nhà, EF Polymer (Ấn Độ) với chất cải tạo đất từ vỏ trái cây, hay Luminis Water Technologies (Singapore) với giải pháp nuôi trồng thủy sản bền vững cũng hứa hẹn tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy sự góp mặt của các công nghệ mới trong lĩnh vực kinh tế xanh tại Việt Nam và luôn sẵn sàng hỗ trợ những sáng kiến này. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để những dự án, công nghệ này được phát triển ở quy mô rộng hơn và góp phần vào mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững", ông Trương Minh Huy Vũ, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chia sẻ.

Nền tảng mở cho kinh tế xanh

Thách Thức Net Zero tạo ra một nền tảng mở cho các startup công nghệ có thể tham gia giải quyết các vấn đề khí hậu cấp bách của Việt Nam, mở đường cho sự phát triển và mở rộng sang các quốc gia khác đang đối mặt với những thách thức tương tự.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 21 tỉ đồng, cuộc thi đang góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các giải pháp công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp vào cam kết của quốc gia trong việc trung hòa khí thải vào năm 2050.

3 đội thắng cuộc trong cuộc thi năm nay bao gồm:

- CO 2 L Tech (Canada): Công nghệ thu hồi và chuyển hóa CO 2 thành các hóa chất như axit formic và muối formate, giúp giảm 90% lượng phát thải carbon, chiến thắng lĩnh vực Năng lượng tái tạo và Trung hòa Carbon.

- NE Innovations (Singapore): Lớp phủ và bao bì kháng khuẩn có khả năng phân huỷ sinh học, được làm từ phế phẩm thực phẩm tái chế giúp giảm tổn thất sau thu hoạch ít nhất 20%, chiến thắng lĩnh vực Hệ thống lương thực và Nông nghiệp bền vững.

- Bygen (Úc): Sản xuất than hoạt tính từ chất thải công nghiệp với chi phí sản xuất thấp hơn 60%, chiến thắng lĩnh vực Kinh tế tuần hoàn và Quản lý rác thải.

3 đội chiến thắng tại cuộc thi Thách Thức Net Zero 2024.

Ngoài giải thưởng chung kết, các đội còn nhận được giải thưởng từ đối tác, như sau:

- Cruz Foam (Mỹ) nhận 50,000 USD từ Hao Shi Foundation

- N&E Innovations (Singapore) nhận 50,000 USD từ quỹ đầu tư Sopoong Ventures

- Blusink (Anh Quốc) nhận 50,000 USD từ Sembcorp Industries

- CO 2 L (Canada) nhận 50,000 USD từ quỹ Touchstone Partners

- MYCL (Indonesia) nhận 50,000 USD từ quỹ Dragon Capital

Hầu hết các giải pháp đều ở mức độ sẵn sàng của công nghệ (TRL) 6-7 trở lên (gần với ứng dụng thực tế, sẵn sàng để được triển khai hoặc thương mại hóa).

“Năm nay, chúng tôi rất bất ngờ với số lượng và sự quan tâm của các đội tham gia và nhà đầu tư, đối tác đến từ trong và ngoài nước. Điều này tiếp động lực để Touchstone tiếp tục phát triển Net Zero Challenge trở thành một nền tảng mở cho kinh tế xanh, làm cầu nối giữa các đối tác trong hệ sinh thái và các startups”, bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú, Giám đốc Quỹ đầu tư Touchstone Partners cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại vòng chung kết cuộc thi Thách Thức Net Zero 2024:

Người dùng đang trải nghiệm công nghệ sơn chống nóng, giúp mái nhà mát hơn. Ảnh: TIỂU MINH

Công nghệ chuyển hóa CO2 thành các hóa chất hữu ích. Ảnh: TIỂU MINH

EF Polymer (Ấn Độ) với chất cải tạo đất từ vỏ trái cây. Ảnh: TIỂU MINH

Blusink (Anh Quốc) với công nghệ thu hồi carbon dưới đáy biển hiệu quả gấp 4 lần phương pháp truyền thống. Ảnh: TIỂU MINH

Luminis Water Technologies (Singapore) với giải pháp nuôi trồng thủy sản bền vững.

