Quy định mới về lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện 01/03/2025 06:30

(PLO)- Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương hoặc của quốc gia; hoặc do thay đổi về địa lý, địa hình tác động đến sự tồn tại của đơn vị hành chính đó.