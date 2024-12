TP Cần Thơ : Sắp xếp cơ sở nhà đất công sau sáp nhập 4 phường 23/12/2024 15:54

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo sơ kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Cần Thơ.

Trụ sở UBND phường An Cư (cũ), TP Cần Thơ dự kiến bố trí cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, báo cáo nêu về việc bố trí, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp 4 phường An Cư, An Nghiệp, An Phú và Thới Bình thành phường Thới Bình mới, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ đã chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều lập phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP theo đúng quy định.

Qua kết quả rà soát của quận Ninh Kiều, có 33 cơ sở nhà, đất đang sử dụng để làm việc, hoạt động, tương ứng với hơn 6.772 m² đất và hơn 8.707 m² nhà. Trong đó có 31 cơ sở nhà, đất thuộc phương án giữ lại tiếp tục sử dụng (với hơn 6.132 m² đất và hơn 8.600 m² nhà) và hai cơ sở nhà, đất không thuộc phương án sắp xếp lại (với 107 m² nhà, do xây dựng trên đất mượn).

Cụ thể, 31 cơ sở nhà, đất hiện đang sử dụng, được sắp xếp, xử lý như sau: giữ lại tiếp tục sử dụng 29 cơ sở nhà, đất. Trong đó có 10 cơ sở nhà, đất dôi dư được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động thay thế các trụ sở, cơ sở có diện tích nhỏ hẹp, có điều kiện sử dụng hiệu quả hơn, thay thế các cơ sở xây dựng trên đất mượn, đất giao thông;

Điều chuyển một cơ sở nhà, đất (diện tích 694,6 m² đất và 906,27 m² nhà) để sử dụng làm trụ sở Công an phường Thới Bình; Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một cơ sở nhà, đất (với 67,8 m² đất và 67,8 m² nhà) do dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng.

Có hai cơ sở nhà, đất hiện đang sử dụng làm trụ sở Công an phường (An Cư, Thới Bình cũ), kiến nghị Bộ Tài chính xem xét chuyển giao về địa phương, quận Ninh Kiều bố trí sử dụng làm Nhà văn hóa khu vực và Ban Chỉ huy Quân sự phường Thới Bình.

Đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan: có ba cơ sở nhà, đất hiện đang sử dụng, sẽ bố trí sử dụng, sắp xếp lại sau khi sáp nhập.

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều dự kiến bố trí trụ sở UBND phường An Cư (cũ) tại số 19, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, diện tích đất 572 m², diện tích nhà 926 m², sử dụng chung với sáu tổ chức trực thuộc (Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Người mù, Hội Người tù kháng chiến, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội nạn nhân chất độc Da cam). Dự kiến sắp xếp cơ sở nhà, đất Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tại số 71A, đường Hùng Vương, bố trí trường học để thực hiện dự án mở rộng Trường Tiểu học Thới Bình 1.

Cơ quan Phòng TN&MT quận Ninh Kiều, trụ sở tại số 7-7B, đường Lý Tự Trọng, diện tích đất 203,1 m², diện tích nhà 670,22 m², đang sử dụng chung với cơ quan Chi nhánh Văn phòng Đăng ký sử dụng đất quận Ninh Kiều hiện tại diện tích chật hẹp. Dự kiến sắp xếp, bố trí tại Trụ sở UBND phường An Phú (cũ).

Cơ quan Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, trụ sở tại số 28C, đường Hồ Xuân Hương, diện tích đất 255,3 m², diện tích nhà 466,7 m²; dự kiến sắp xếp, bố trí tại 7-7B đường Lý Tự Trọng.