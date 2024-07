(PLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử vắng mặt trong vụ án thứ 3; Định trốn sang Campuchia, nghi phạm bắn chết cô gái Hà Nội sa lưới; Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 500 tỉ đồng; Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an bắt đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng; Bắt hàng chục người ở Tân Phú vì tổ chức và cá độ bóng đá mùa Euro; Giông lốc làm hư hại sầu riêng, cuốn bay hơn 14 tỷ đồng, 1 người tử vong; Hơn 21.000 học sinh rớt lớp 10 công lập, phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm trường; Hàng trăm ngàn khách du lịch tham quan động Phong Nha