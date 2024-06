(PLO)-Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La (67 tuổi, thường trú tại phường Đề Thám, TP Thái Bình), giám đốc công ty TNHH Mạnh La, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Công an Thái Bình, Nguyễn Sơn La, thường gọi La "điên" từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.