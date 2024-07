(PLO)-Ngày 4-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Khắc Giang về tội cưỡng đoạt tài sản. Giang đã bí mật gắn camera quay lén trong nhà nghỉ để lấy các hình ảnh, video nhạy cảm rồi tống tiền.