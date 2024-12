(PLO)- Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia công bố mới đây cho thấy những con số đáng “giật mình” về lừa đảo qua mạng tại Việt Nam. Nguy cơ từ lừa đảo trực tuyến năm 2025 là gì?