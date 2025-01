Bỏ túi bí kíp né kẹt xe ngày Tết

Trong thời đại công nghệ số, việc cập nhật tình hình giao thông trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các ứng dụng bản đồ trực tuyến như Google Maps, Waze, VOV Giao thông... là những trợ thủ đắc lực, cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, giúp bạn nắm bắt tình hình và dễ dàng né kẹt xe, thay đổi lộ trình kịp thời.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn mới cực kỳ tinh vi dịp Tết (PLO)- Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn, khai thác lỗ hổng trong ứng dụng Messages của Apple.

Cách kiểm tra giao thông, né kẹt xe mùa Tết

Cụ thể, để kiểm tra tình hình giao thông tại khu vực cần đến, bạn chỉ cần mở ứng dụng Google Maps (hoặc các phần mềm bản đồ khác), bấm vào biểu tượng hình thoi ở góc trên và chọn Giao thông.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhập địa chỉ cần đến và nhấn vào nút Đường đi. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị đường đi ngắn nhất đến địa điểm mà bạn cần đến, kèm theo đó là tình hình mật độ giao thông, được biểu diễn dưới dạng màu sắc. Cụ thể, màu xanh lá là đoạn đường đó thông thoáng, màu cam là ùn ứ nhẹ và màu đỏ là kẹt xe.

Cách né kẹt xe ngày Tết bằng ứng dụng Google Maps. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, một số ứng dụng còn tích hợp tính năng cảnh báo, hướng dẫn người dùng thay đổi lộ trình khi xuất hiện sự cố bất ngờ.

Ngoài ra, việc theo dõi các kênh radio giao thông, các trang mạng xã hội của cơ quan chức năng cũng là cách hiệu quả để cập nhật thông tin.

Đặc biệt, việc lựa chọn thời gian xuất phát hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng. Những ngày cao điểm cận Tết, nhiều tuyến đường thường bị ùn ứ nghiêm trọng. Do đó, nếu có thể, bạn hãy sắp xếp hành trình sớm hoặc muộn hơn so với khung giờ cao điểm. Lưu ý, khi di chuyển đường dài, đừng quên kiểm tra thời tiết vì điều kiện mưa, sương mù cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn và tốc độ.

Tuy nhiên, người dùng không nên chỉ dựa vào công nghệ. Thay vào đó, bạn cũng nên kiểm tra phương tiện kỹ càng trước chuyến đi, mang theo đủ nhiên liệu và nước uống. Giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh, tuân thủ luật lệ giao thông, tránh nóng vội, bon chen sẽ giúp bạn có một hành trình an toàn, thuận lợi.

Nhiều kinh nghiệm để né kẹt xe ngày Tết. Ảnh: AI

3 mẫu điện thoại dưới 5 triệu đồng đáng mua dịp Tết 2025 (PLO)- Thị trường smartphone dịp cuối năm đang sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các thiết bị vừa túi tiền, cấu hình tốt. Trong phân khúc điện thoại dưới 5 triệu đồng, Redmi Note 14, Samsung Galaxy A16, OPPO A57… đều là những lựa chọn đáng cân nhắc.