Cách tra cứu GPLX và lỗi vi phạm mới nhất năm 2025

Giấy phép lái xe là gì?

Giấy phép lái xe (GPLX, bằng lái xe…) là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép cá nhân được lái xe cơ giới trên đường.

GPLX có vai trò quan trọng trong việc chứng minh năng lực và trình độ của người lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và là cơ sở để xử lý vi phạm giao thông.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, từ năm 2025 GPLX sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thay vì chỉ 13 hạng như trước đó (theo Luật Giao thông đường bộ 2008).

Tra cứu GPLX sẽ giúp bạn tránh được các phiền toái không đáng có. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Cách tra cứu GPLX và lỗi vi phạm mới nhất

Khi công nghệ làm giả giấy tờ ngày càng tinh vi, việc tra cứu GPLX xem chúng có thực sự được cấp từ cơ quan có thẩm quyền hay không là điều cần thiết. Điều này không chỉ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro pháp lý mà còn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, việc tra cứu GPLX còn giúp người dùng nắm rõ tình trạng hiện tại của bằng lái, đơn cử như thời hạn sử dụng.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ https://gplx.gov.vn/ , sau đó điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm loại GPLX (có thời hạn, không thời hạn, GPLX cũ), số GPLX, ngày tháng năm sinh và mã bảo vệ rồi nhấn Tra cứu giấy phép lái xe.

Trang Thông tin điện tử giấy phép lái xe. Ảnh: MINH HOÀNG

Mọi thông tin về GPLX sẽ được hiển thị, kèm theo đó là lịch sử vi phạm giao thông (nếu có). Trong trường hợp không có thông tin, nhiều khả năng GPLX bạn đang sử dụng là giả.

Lưu ý, mẹo nhỏ này cũng sẽ giúp những người cho thuê xe máy, xe hơi có thể tránh được trường hợp khách thuê xe rồi vi phạm, sau đó khiến chủ xe phải đóng phạt, thậm chí số tiền đóng phạt còn cao hơn tiền cho thuê xe.

Tra cứu GPLX và lỗi vi phạm giao thông (nếu có). Ảnh: MINH HOÀNG

Sử dụng GPLX giả bị phạt bao nhiêu? Theo Điều 21, Nghị định 123/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3, và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa; b) Có GPLX quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ GPLX quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo GPLX quốc gia; c) Sử dụng GPLX không hợp lệ (GPLX có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý GPLX).

