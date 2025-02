Hiện nay, nhu cầu cấp đổi GPLX ở TP.HCM tương đối cao, nhiều người phải xếp hàng từ sáng sớm để làm thủ tục do lượng hồ sơ tăng đột biến. Các trung tâm phải làm việc hết công suất nhưng vẫn xảy ra tình trạng quá tải.

Theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, từ năm 2025, GPLX ô tô (từ hạng B đến hạng DE) quá hạn dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn thì chủ sở hữu phải thi lại lý thuyết. Trường hợp GPLX ô tô quá hạn từ 1 năm trở lên thì chủ sở hữu phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Ngược lại, các loại GPLX dành cho xe máy, mô tô (hạng A1, A (bao gồm cả bằng A2 cũ trước đây), B1) không có thời hạn, nghĩa là người dùng không cần phải đổi mới GPLX, trừ trường hợp bị mất hoặc đổi từ GPLX bản giấy sang loại thẻ PET.

Cách đổi GPLX online ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Thời hạn của các loại GPLX hiện nay là bao lâu?

Theo khoản 5 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, thời hạn GPLX được quy định như sau:

a) Giấy phép lái xe các hạng A1, A (bao gồm cả bằng A2 cũ trước đây), B1 không thời hạn;

b) Giấy phép lái xe hạng B và hạng C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp;

c) Giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Như vậy, thời hạn GPLX hạng A1, A, B1 là không thời hạn; hạng B và C1 là 10 năm; hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE là 5 năm.

Cách đổi GPLX online ngay tại nhà mới nhất năm 2025

Lưu ý, việc đổi GPLX online (trực tuyến) chỉ áp dụng đối với GPLX ô tô vật liệu PET (do ngành GTVT) sắp hết hạn. Nếu muốn đổi bằng lái xe máy, người dân phải đến trực tiếp các cơ sở đào tạo lái xe hoặc Sở GTVT tại địa phương.

Để thực hiện các thao tác nhanh hơn, bạn đọc nên khám sức khỏe trước và chụp sẵn ảnh chân dung 3x4 cm đúng chuẩn (phông xanh dương), và file scan 2 mặt của GPLX sắp hết hạn, CCCD (pdf, docx).

Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn cách đổi GPLX online. Ảnh: THY NHUNG

Theo thông tin từ Sở GTVT TP.HCM, hiện tại có 80 cơ sở khám sức khỏe lái xe đã thực hiện liên thông dữ liệu, đơn cử như bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện nhân dân Gia Định, bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, bệnh viện TP Thủ Đức…

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo đầy đủ danh sách các cơ sở khám sức khỏe lái xe tại địa chỉ https://bit.ly/khamsklx . Khi bấm vào biểu tượng bản đồ, người dùng sẽ được hướng dẫn đường đi đến bệnh viện.

Các cơ sở khám đã thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây để đổi GPLX online ngay tại nhà.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại và máy tính và truy cập vào địa chỉ bên dưới, và bấm vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải.

https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Đăng nhập vào cổng dịch vụ công trực tuyến bằng tài khoản tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an dành cho công dân (tức là tài khoản VNeID). Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó mở ứng dụng VNeID trên điện thoại để nhận mã xác thực.

Xác thực việc đăng nhập bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại phần Đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bạn nhấn vào tùy chọn Đổi giấy phép lái xe. Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn cơ quan tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận, lý do cấp đổi, sau đó nhập số GPLX vào khung trống để tra cứu. Nếu chính xác, thông tin cá nhân sẽ được tự động điền. Lưu ý, GPLX lái xe của ai thì phải đăng nhập bằng tài khoản của chính người đó.

Chọn lý do đổi GPLX và điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Ở phần bên dưới, bạn chỉ cần tải lên các loại giấy tờ cần thiết như giấy khám sức khỏe, ảnh chân dung đúng chuẩn, ảnh scan màu mặt của GPLX… Cuối cùng nhấn nút Nộp hồ sơ.

Đính kèm các giấy tờ cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu mọi thứ hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Nộp hồ sơ thành công. Sau khi hoàn tất các bước, bạn sẽ được yêu cầu đóng lệ phí cấp đổi GPLX.

Lưu ý, người dùng nên lưu lại mã hồ sơ và quay lại trang chủ để Tra cứu tiến độ xử lý.

