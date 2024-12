Cần làm gì khi đã đổi GPLX mới nhưng thời hạn trên ứng dụng VNeID không cập nhật?

Giấy phép lái xe là gì?

Giấy phép lái xe (GPLX, bằng lái xe…) là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép cá nhân được lái xe cơ giới trên đường.

GPLX có vai trò quan trọng trong việc chứng minh năng lực và trình độ của người lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và là cơ sở để xử lý vi phạm giao thông.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, từ năm 2025 GPLX sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thay vì chỉ 13 hạng như hiện nay (theo Luật Giao thông đường bộ 2008).

Sang năm 2025, GPLX sẽ được phân hạng lại theo quy định mới. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Cách cập nhật thông tin GPLX mới trên ứng dụng VNeID

Nếu đã đổi GPLX mới sau khi GPLX cũ hết hạn, bạn nên cập nhật lại thông tin GPLX trên VNeID để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt ứng dụng thông qua liên kết hoặc file APK.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (bao gồm mã định danh và mật khẩu).

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Giấy phép lái xe, nhập passcode hoặc vân tay để xác thực. Tiếp theo, người dùng chỉ bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải của GPLX, sau đó chọn Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới. Thông tin GPLX (thời hạn sử dụng) sẽ được cập nhật sau khi xác thực hoàn tất.

Cách cập nhật thông tin GPLX mới trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, khi được CSGT yêu cầu xuất trình GPLX, người dùng có thể mở ứng dụng VNeID, truy cập vào mục Ví giấy tờ - Giấy phép lái xe - Xuất trình giấy tờ để cung cấp cho lực lượng chức năng.

GPLX trên ứng dụng VNeID được coi là hợp lệ từ ngày 1-6-2024 Theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT, GPLX trên VNeID đã được phê duyệt (xác thực) sẽ được coi là hợp lệ từ ngày 1-6-2024. Cụ thể, quy định mới nêu rõ: “Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID”. Giấy tờ xe đã được xác thực trên ứng dụng VNeID có giá trị tương đương giấy tờ bản gốc. Ảnh: MINH HOÀNG

