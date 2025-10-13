Cách kiểm tra phạt nguội bằng Telegram mới nhất

(PLO)- Sau hơn một tháng triển khai, hệ thống camera AI tại TP.HCM đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp vi phạm giao thông. Làm thế nào để kiểm tra phạt nguội?

Các vị trí lắp đặt camera AI tại TP.HCM

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, các camera AI được lắp đặt tại nhiều giao lộ trọng điểm như Điện Biên Phủ - Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo... Đây là những khu vực có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra vi phạm.

Cách kiểm tra phạt nguội trên Telegram. Ảnh: MINH HOÀNG

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện và ghi lại hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành vạch kẻ đường. Dữ liệu gồm hình ảnh, thời gian, địa điểm và biển số xe (bằng công nghệ nhận diện ANPR) sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm Chỉ huy giao thông để xác minh và xử lý.

Đại diện PC08 cho biết, thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống camera AI tại các “điểm đen” và khu vực đông phương tiện, hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông thông minh, đảm bảo an toàn và giảm thiểu tai nạn trong đô thị.

Cách kiểm tra bạn có bị phạt nguội bằng camera AI hay không

Có rất nhiều cách để bạn kiểm tra phạt nguội ô tô, xe máy, đơn cử như thông qua trang web của Cục CSGT (Bộ Công an) tại địa chỉ https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html , website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ứng dụng VNeTraffic…

Kiểm tra phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tra cứu phạt nguội nhanh thông qua bot Telegram, tất cả dữ liệu sẽ được lấy từ website của Cục CSGT.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Telegram trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, gõ vào khung tìm kiếm từ khóa @phatnguoitoanquoc_bot, sau đó nhấn Bắt đầu.

Kiểm tra phạt nguội toàn quốc trên Telegram. Ảnh: MINH HOÀNG

Để kiểm tra phạt nguội tự động, bạn cần phải đăng ký phương tiện mới (ô tô, xe máy), sau đó nhập biển số theo đúng quy định. Lưu ý, người dùng phải thực hiện thao tác này nhiều lần nếu có nhiều phương tiện cần tra cứu.

Khi hoàn tất, bạn chỉ cần bấm vào nút Menu và chọn /ktrangay, chọn phương tiện tương ứng và chờ một lát để hệ thống trả về kết quả.

Nếu bị phạt nguội, bạn hãy nhanh chóng chọn phương thức đóng phạt vi phạm giao thông phù hợp để tránh các rắc rối pháp lý về sau.

Chọn phương tiện cần tra cứu phạt nguội. Ảnh: MINH HOÀNG

