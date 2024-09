Các tính năng AI mới trong bản cập nhật One UI 6.1.1

(PLO)- Samsung vừa chính thức ra mắt bản cập nhật One UI 6.1.1 cho người dùng Galaxy S24, Galaxy S24+ và Galaxy S24 Ultra tại thị trường Hàn Quốc.

Samsung ra mắt bản cập nhật One UI 6.1.1

Bản cập nhật One UI 6.1.1 có tên mã là S92xNKSU3AXH7, và có dung lượng 2,8 GB (bao gồm bản vá bảo mật tháng 9-2024). Người dùng Galaxy S24, Galaxy S24+ và Galaxy S24 Ultra hiện đã có thể tải xuống bản cập nhật One UI 6.1.1 bằng cách truy cập vào Settings (cài đặt) - Software update (cập nhật phần mềm).

Tuy nhiên cần lưu ý rằng sau khi cài đặt bản cập nhật, phiên bản One UI trên điện thoại vẫn hiển thị là 6.1 thay vì là One UI 6.1.1, vì Samsung chỉ sử dụng số phiên bản One UI x.1.1 trên các thiết bị và máy tính bảng có thể gập lại.

Samsung hiện đã phát hành bản cập nhật One UI 6.1.1 cho các thiết bị cao cấp.

Các tính năng AI mới trên One UI 6.1.1

One UI 6.1.1 đã bổ sung thêm hàng loạt tính năng AI mới cho dòng Galaxy S24, người dùng các mẫu điện thoại khác như Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 và Tab S9 sẽ sớm nhận được bản cập nhật trong thời gian tới. Dưới đây là danh sách các tính năng AI mới trên One UI 6.1.1:

- Sketch to Image: Người dùng chỉ cần vẽ bất cứ thứ gì đang nghĩ, sau đó chọn một phong cách và Galaxy AI sẽ biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tính năng này hiện có sẵn trong Samsung Notes, Photo Editor, Air Command, Smart Select và Edge Panel.

- Portrait Studio: Bạn có thể thay đổi không chỉ ảnh của mình mà còn ảnh của người khác theo nhiều phong cách khác nhau.

- Viết hoàn chỉnh với lời nhắc đơn giản: Khi bạn nhập một lời nhắc ngắn hoặc từ khóa, bàn phím Samsung sẽ tự động hoàn thiện văn bản theo phong cách phù hợp với từng tình huống, chẳng hạn như email hoặc SMS.

- Dịch nội dung cuộc gọi theo thời gian thực: Trước đây tính năng này chỉ có sẵn trên ứng dụng Điện thoại, tuy nhiên, hiện tại Samsung đã mở rộng nó sang nhiều ứng dụng khác như Google Meet, WhatsApp và KakaoTalk. Để bắt đầu dịch nội dung cuộc gọi, bạn chỉ cần bấm vào nút Live Interpretation trong cửa sổ cài đặt nhanh khi đang gọi.

- Dịch văn bản trong hình ảnh: Khi dịch một trang web trên Samsung Internet, bạn có thể xem nhanh toàn bộ nội dung bằng ngôn ngữ của mình.

- Ghi âm giọng nói và chuyển đổi văn bản đồng thời trong ghi chú: Bạn có thể ghi âm giọng nói của mình khi ghi chú và chuyển trực tiếp thành văn bản.

- Tóm tắt và dịch trực tiếp từ tệp PDF: Bạn có thể sử dụng tính năng Note Assist mà không cần chuyển đổi tệp PDF thành tệp ghi chú.

- Tự động nhận dạng ngôn ngữ khi nghe bản ghi âm giọng nói: Ngôn ngữ trong file ghi âm sẽ được tự động phát hiện và chuyển đổi thành văn bản ngay lập tức mà không cần phải chọn ngôn ngữ trực tiếp…và rất nhiều tính năng AI khác mà người dùng có thể tự trải nghiệm trong quá trình sử dụng.

Tiểu Minh