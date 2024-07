Danh sách các thiết bị Samsung sẽ nhận được One UI 6.1.1

(PLO)- Samsung đang có kế hoạch phát hành bản cập nhật One UI 6.1.1 cho các mẫu điện thoại Galaxy và máy tính bảng trước khi ra mắt One UI 7.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2024 ngày 10-7 vừa qua, Samsung đã trình làng bộ đôi điện thoại màn hình gập Z Fold6 và Z Flip6 (chạy One UI 6.1.1) với nhiều tính năng AI đáng chú ý, đơn cử như chỉnh sửa hình ảnh thông minh, dịch nội dung, quét mã QR, giải toán…

Giám đốc Chiến lược Đa kênh của Samsung tại Vương quốc Anh và Ireland, Annika Bizon, cho biết công ty đang có kế hoạch triển khai các tính năng Galaxy AI mới cho một số thiết bị Galaxy vào cuối năm nay, dự kiến là tháng 12-2024 thông qua bản cập nhật One UI 6.1.1 với nhiều cải tiến và tính năng AI mới.

Điều này là bất thường đối với công ty Hàn Quốc, vì họ thường bỏ qua các bản cập nhật One UI nhỏ.

Samsung Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 chạy One UI 6.1.1. Ảnh: TIỂU MINH

Cụ thể, một người điều hành trên trang cộng đồng Samsung Hàn Quốc đã công bố danh sách những thiết bị sẽ được nhận One UI 6.1.1 cùng với các tính năng AI mới, bao gồm:

- Dòng Galaxy S24

- Dòng Galaxy S23, bao gồm S23 FE

- Dòng Galaxy S22

- Galaxy Z Fold5

- Galaxy Z Flip5

- Galaxy Z Fold4

- Galaxy Z Flip4

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S8

Về cơ bản, Samsung có kế hoạch triển khai One UI 6.1.1 trước One UI 7 cho tất cả các điện thoại và máy tính bảng Galaxy cao cấp được phát hành trong 2-3 năm qua. Sự thiếu sót đáng chú ý duy nhất trong danh sách này là Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 và Flip3, vốn đã nhận được bản cập nhật One UI 6.1 với các tính năng AI hạn chế vào tháng 5-2024.

Mặc dù vậy, Samsung có thể phát hành bản cập nhật One UI 7 (dựa trên Android 15) trực tiếp cho những thiết bị này và các thiết bị khác không được đề cập ở trên vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Linh - Giám đốc phụ trách ngành hàng Samsung của hệ thống Minh Tuấn Mobile, chia sẻ: "Samsung đã liên tục cải tiến các thiết bị màn hình gập qua từng thế hệ, để cho ra đời Galaxy Z6 Series mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay, tối ưu hóa tính di động của sản phẩm."

Tại thị trường Việt Nam, người dùng hiện đã có thể đặt trước Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 tại các hệ thống bán lẻ. Ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, trong giai đoạn từ nay đến hết 26-7, khi đặt trước hai mẫu điện thoại mới, người dùng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 20 triệu đồng và phần quà tặng riêng trong ngày mở bán.

Hiện tại, Galaxy Z Flip6 và Z Fold6 đang có giá bán lần lượt là 21,99 triệu đồng và 35,99 triệu đồng, mức giá đã bao gồm các ưu đãi khi đặt trước tại hệ thống.

Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 nổi bật với các tính năng AI mới. Ảnh: TIỂU MINH

Những tính năng AI trên One UI 6.1.1 sẽ có trên các mẫu điện thoại Samsung đời cũ

Trong một bài đăng riêng, một người điều hành cộng đồng Samsung Hàn Quốc phụ trách nhóm camera đã trình bày chi tiết về nhiều tính năng camera của One UI 6.1.1 sẽ có trên các thiết bị Galaxy đời cũ.

Các tính năng Auto Zoom và Flex Camcorder mới của Flip6 sẽ có trên Flip 5 nhưng không có trên Fold5 do sự khác biệt về kiểu dáng. Quan trọng hơn, các tính năng Galaxy AI mới như Sketch to Image, Live Effect và Portrait Studio sẽ có trên tất cả các thiết bị Galaxy có One UI 6.1.1. Các tính năng này vẫn đang trong quá trình phát triển và nếu Samsung gặp phải một số vấn đề, kế hoạch của họ có thể thay đổi.

Người điều hành không cung cấp khung thời gian chi tiết cho việc triển khai One UI 6.1.1. Tuy nhiên, dựa vào lịch sử trước đây, nhiều khả năng Galaxy S24 và Fold 5/Flip 5 sẽ nhận được bản cập nhật vào tháng 8 năm 2024.

Tin đồn cho biết công ty Hàn Quốc đã và đang thực hiện bản cập nhật lớn tập trung vào camera cho dòng Galaxy S24, có thể ra mắt vào tháng tới. Những thay đổi trong One UI 6.1.1 và các cải tiến AI khác của Galaxy sẽ liên kết chặt chẽ với bản cập nhật đó.

