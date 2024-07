Samsung có thể từ bỏ mẫu Galaxy S25 Plus vì lý do này

Samsung dự kiến sẽ ra mắt dòng điện thoại Galaxy S25 vào đầu năm sau, tuy nhiên, những thông tin rò rỉ về sản phẩm đã bắt đầu xuất hiện.

Trước đó, có thông tin cho rằng phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn sẽ đi kèm với thông số kỹ thuật và dung lượng pin tương tự như Galaxy S24.

Sau đó, một nguồn tin khác cho thấy Samsung sẽ nâng cấp ít nhất 3 trong số 4 camera trên phiên bản Galaxy S25 Ultra. Cụ thể, máy sẽ được trang bị camera chính 200 MP, sử dụng cảm biến ISOCELL HP2 mới. Camera siêu rộng sẽ sử dụng cảm biến JN1 1/2.76 inch với độ phân giải 50 MP. Tương tự, camera tele 3x cũng được nâng cấp với cảm biến ISOCELL 1/3 inch mới.

Dòng điện thoại Samsung Galaxy S25 dự kiến sẽ được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 để chạy mượt mà các tính năng AI mới.

Trong tất cả những thông tin rò rỉ, không hề có thông tin nào đề cập đến mẫu Samsung Galaxy S25 Plus. Theo báo cáo của Android Headlines, có vẻ như Samsung đã lên kế hoạch từ bỏ mẫu Plus, bắt đầu với dòng Galaxy S25 nhằm đơn giản hóa dòng sản phẩm cao cấp.

Samsung Galaxy S25 Plus không có thông tin rò rỉ. Ảnh minh họa

Phiên bản Galaxy S25 Ultra dự kiến sẽ là mẫu điện thoại Ultra mỏng nhất kể từ khi Note20 Ultra ra mắt.

Theo báo cáo, Galaxy S25 có sẵn với số model SM-S931B/DS trong cơ sở dữ liệu IMEI, trong khi S25 Ultra xuất hiện với số model SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N và SM-S9380, trong đó chữ "B" là phiên bản toàn cầu, "U" là Hoa Kỳ và "N" là Hàn Quốc.

Tại sao Samsung từ bỏ Galaxy S25 Plus?

Lý do chính xác tại sao Samsung từ bỏ phiên bản Galaxy S25 Plus vẫn chưa rõ ràng vào lúc này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những người muốn có một thiết bị nhỏ hơn thường sẽ mua phiên bản cơ bản, ngược lại, những người muốn có thiết bị mạnh hơn và lớn hơn thì mua biến thể Ultra, do đó rất ít người mua phiên bản Plus.

Chưa kể doanh số bán hàng của dòng Plus cũng tương đối thấp, do đó, đây có thể là một trong những lý do khiến Samsung quyết định từ bỏ dòng Galaxy S25 Plus.

Theo một số nguồn tin, sự kiện Galaxy Unpacked 2024 sẽ chính thức diễn ra vào khoảng 20h tối ngày 10-7 (theo giờ Việt Nam) tại Paris, giới thiệu bộ đôi điện thoại gập cao cấp Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6, cùng với nhiều tính năng AI mới. Địa điểm tổ chức sự kiện cũng là nơi diễn ra Olympic mùa hè 2024, do đó hứa hẹn đây sẽ là một trong những sự kiện ra mắt sản phẩm hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Ngoài bộ đôi điện thoại gập, nhiều khả năng Samsung còn giới thiệu nhẫn thông minh - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 series và Galaxy Watch7 series.

Tiểu Minh