Bản cập nhật One UI 7 sẽ không hỗ trợ AI trên các thiết bị Samsung đời cũ

(PLO)- Theo thông tin mới nhất từ Samsung, một số tính năng AI tiên tiến trong bản cập nhật One UI 7 sẽ không hoạt động trên các mẫu điện thoại đời cũ.

Tóm tắt • Bản cập nhật One UI 7 mới nhất của Samsung được bổ sung các tính năng AI nâng cao, nhưng không phải tất cả sẽ có sẵn cho các thiết bị Galaxy đời cũ do hạn chế về phần cứng. • Các tính năng như Now Brief yêu cầu phần cứng mạnh và chỉ dành riêng cho các mẫu mới hơn như dòng Galaxy S25. • Các tính năng AI dựa trên đám mây, chẳng hạn như Circle to Search vẫn có thể hoạt động trên các thiết bị đời cũ và giá rẻ.

Quyết định này bắt nguồn từ các yêu cầu phần cứng của một số tính năng nhất định, phụ thuộc nhiều vào Bộ xử lý thần kinh (NPU) tiên tiến được tìm thấy trong các chipset mới hơn như Snapdragon 8 Elite, được trang bị trên dòng Galaxy S25.

Ví dụ như tính năng Now Brief, được thiết kế để cung cấp cho người dùng thông tin phù hợp dựa trên lịch trình hàng ngày của họ. Tính năng này tận dụng công cụ dữ liệu cá nhân của Samsung để xử lý trên thiết bị, đòi hỏi sức mạnh tính toán đáng kể. Do đó, các mẫu cũ hơn như dòng Galaxy S24, S23 và S22 có thể không hỗ trợ chức năng này.

Người dùng iPhone nên cập nhật iOS 18.3.1 ngay lập tức (PLO)- Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 18.3.1 nhằm khắc phục một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể khiến iPhone và iPad bị tấn công.

Không phải tất cả thiết bị Samsung đều có thể sử dụng AI trên One UI 7. Ảnh: TIỂU MINH

Tuy nhiên, không phải các thiết bị đời cũ sẽ không thể sử dụng các tính năng AI.

Samsung xác nhận rằng một số tính năng AI dựa trên đám mây vẫn hoạt động ổn định trên các thiết bị đời cũ hoặc giá rẻ. Đơn cử như Circle to Search, cho phép người dùng tìm kiếm bằng cách khoanh tròn văn bản hoặc đối tượng trên màn hình, dự kiến sẽ được triển khai rộng rãi vì nó chủ yếu dựa vào tài nguyên phía máy chủ hơn là phần cứng trên thiết bị.

Giám đốc phần mềm của Samsung, Sally Jeong giải thích rằng việc phát triển One UI 7 đã được tiến hành trong hai ba năm, tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng liền mạch và được cá nhân hóa.

Mặc dù công ty đặt mục tiêu mang lại càng nhiều tính năng càng tốt cho các thiết bị đời cũ, nhưng những hạn chế về phần cứng cũng khiến người dùng không có được trải nghiệm đầy đủ.

One UI 7 mang lại hàng loạt tính năng AI thông minh. Ảnh: TIỂU MINH

Động thái này làm nổi bật xu hướng phát triển phần mềm điện thoại thông minh, nơi các tính năng tiên tiến ngày càng phụ thuộc vào phần cứng mạnh. Mặc dù điều này đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các thiết bị cao cấp, nhưng nó cũng tạo ra những hạn chế đối với các mẫu điện thoại cũ hơn hoặc tầm trung.

Nhìn chung, cách làm của Samsung trong việc ưu tiên các tính năng AI dựa trên đám mây để có thể tiếp cận nhiều người dùng đã phản ánh nỗ lực của họ trong việc cân bằng đổi mới với tính toàn diện.

Cách tắt Apple Intelligence để lấy lại 7 GB dung lượng trên iPhone (PLO)- Nếu không có nhu cầu sử dụng, bạn có thể tắt Apple Intelligence để lấy lại 7 GB dung lượng trên iPhone, iPad hoặc máy Mac.