Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các thiết bị di động ngày càng được trang bị nhiều tính năng thông minh, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lượng lớn hơn.

Để giải quyết vấn đề này, Samsung đã tích hợp các giải pháp và cài đặt tối ưu giúp người dùng có thể dễ dàng tiết kiệm pin. Bằng cách tinh chỉnh một số thiết lập, tính năng tiết kiệm năng lượng và áp dụng một số mẹo đơn giản, bạn có thể sử dụng điện thoại lâu hơn.

Cách tiết kiệm pin trên điện thoại Samsung mới nhất năm 2024. Ảnh: TIỂU MINH

1. Bật Power saving mode (chế độ tiết kiệm năng lượng)

Một trong những cách dễ nhất và tốt nhất để kéo dài thời lượng pin trên điện thoại Samsung là bật Power saving mode (chế độ tiết kiệm năng lượng). Việc bật này sẽ hạn chế hiệu suất của CPU, giảm độ sáng màn hình, tắt phản hồi rung, giảm thời gian đồng bộ hóa và tần số quét từ 90 Hz xuống 60 Hz.

Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Battery (pin) - Power saving (tiết kiệm năng lượng), giới hạn tốc độ CPU 70%, giảm 10% độ sáng, tắt 5G hoặc giới hạn ứng dụng.

Tại màn hình chính của điện thoại, bạn cũng có thể vuốt từ trên xuống và bật Power saving mode (chế độ tiết kiệm năng lượng).

Bật Power saving mode trên điện thoại Samsung để tiết kiệm pin.

2. Giảm độ sáng màn hình

Để tiết kiệm pin, bạn không nên bật độ sáng tối đa khi ngồi trong nhà. Thay vào đó, người dùng nên điều chỉnh độ sáng theo môi trường bằng cách vào Settings (cài đặt) - Display (hiển thị) - Adaptive brightness (độ sáng thích ứng).

Bật tùy chọn tự động thay đổi độ sáng màn hình theo môi trường.

3. Gỡ cài đặt hoặc tắt các ứng dụng ngốn pin

Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ, bạn hãy gỡ cài đặt hoặc tắt tất cả các phần mềm được nhà sản xuất cài mặc định trên điện thoại (bloatware).

Đầu tiên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Apps (ứng dụng), chọn các ứng dụng không cần thiết rồi nhấn Uninstall (gỡ cài đặt) hoặc Disable (vô hiệu hóa).

Gỡ cài đặt các ứng dụng ngốn pin trên điện thoại Samsung.

4. Tắt tính năng Always on Display (AOD)

Always on Display (AOD) là một tính năng tuyệt vời, cung cấp cho bạn nhiều thông tin bằng cách nhìn lướt qua màn hình mà không cần phải mở khóa điện thoại. Tuy nhiên, AOD có thể làm hao pin.

Để tiết kiệm pin, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Lock screen and AOD (màn hình khóa và AOD), sau đó tắt tùy chọn Always on Display (luôn hiển thị).

Tắt tính năng Always on Display (AOD) trên điện thoại Samsung để tiết kiệm pin.

Ngoài những giải pháp kể trên, bạn cũng nên tắt bớt tính năng Nearby device scanning (quét thiết bị lân cận) trong phần Settings (cài đặt) - Connections (kết nối) - More connection settings (thêm cài đặt kết nối).

Tiểu Minh