FPT là đại diện duy nhất của ngành viễn thông lọt Top 25 thương hiệu dẫn đầu do Forbes bình chọn

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Forbes Việt Nam lập danh sách thương hiệu dẫn đầu. Top 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024 của Forbes Việt Nam bình chọn dựa trên những tiêu chí khắt khe về giá trị thương hiệu, hiệu quả kinh doanh và mức độ nhận diện trên thị trường. FPT là đại diện duy nhất của ngành viễn thông ghi danh trong danh sách năm nay.

Việc góp mặt trong top 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024 của Forbes Việt Nam đã minh chứng khả năng duy trì sự ổn định và phát triển mạnh mẽ của FPT trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ thị trường viễn thông. Thành tựu này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của FPT trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ tại Việt Nam.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT chia sẻ: “"Việc được vinh danh trong top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2024 là minh chứng khẳng định uy tín thương hiệu và niềm tin của công chúng, khách hàng đối với FPT. Công ty không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động R&D để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm, dịch vụ mới, tiên phong và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Việt Nam. Đây cũng là cách FPT luôn đi đầu và tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng suốt hơn 27 năm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. Chúng tôi tin rằng, việc FPT luôn hướng tới tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời nhất chính là yếu tố cốt lõi để xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ và bền vững”.

Với mục tiêu đặt “khách hàng là trọng tâm”, FPT đã không ngừng đổi mới để mang lại hệ sinh thái công nghệ toàn diện với những giải pháp và trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Đầu tiên phải kể đến những nỗ lực tiên phong trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông như: ứng dụng công nghệ Wi-Fi 6 hỗ trợ người dùng truy cập internet tốc độ cao, nâng băng thông không giới hạn…

Bên cạnh đó, FPT cũng là đơn vị tiên phong đầu tư chiến lược thúc đẩy phát triển lĩnh vực eSports Việt Nam. Bắt đầu từ việc ra mắt các tính năng, gói dịch vụ Internet chuyên biệt cho trải nghiệm gaming. Cụ thể, là gói cước F-Game cùng tính năng Ultra Fast được tích hợp, tối ưu hóa trải nghiệm vượt trội. Đặc biệt, trong năm 2024, nhà viễn thông FPT đã không ngừng đầu tư và hợp tác với các đội tuyển chuyên nghiệp như Team Flash, GAM Entertainment với mục tiêu và sứ mệnh nâng tầm eSports Việt Nam.

Game thủ trải nghiệm Internet FPT với công nghệ Wi-Fi 6, UltraFast tại sự kiện VCS Mùa Hè 2024.

Trong năm 2024, FPT đã “phủ sóng” Internet an toàn đến gần 1000 điểm trường học trên toàn quốc. Đây là hoạt động nhằm xây dựng môi trường Internet an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển cho trẻ em Việt Nam. Giải pháp giúp nhà trường chủ động ngăn ngừa các nội dung độc hại, bảo vệ thiết bị điện tử và giới hạn thời gian sử dụng của các em học sinh tại trường. F-Safe Go là giải pháp FPT hợp tác với tập đoàn bảo mật hàng đầu thế giới F-Secure (Phần Lan) phát triển hướng tới tạo ra môi trường internet an toàn cho người dùng Việt Nam. Ứng dụng này tích hợp công nghệ bảo mật tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI), tạo nên một "lá chắn" vững chắc bảo vệ thiết bị và người dùng trước các mối đe dọa trực tuyến.

FPT phủ sóng internet an toàn đến 1000 trường tiểu học trên toàn quốc.

Nằm trong hệ sinh thái công nghệ cho gia đình của FPT, thương hiệu FPT Play liên tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào phát triển sản phẩm. Tính năng Recommendation (đề xuất) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng bằng cách gợi ý chính xác và phù hợp, đồng thời tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm nội dung yêu thích. Người dùng có thể khám phá không giới hạn hơn 60.000 giờ nội dung, đáng chú ý là những giải thể thao đỉnh cao trong nước và hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới như V.League, UEFA, AFC, NBA…

Theo kết quả nghiên cứu Q&Me thực hiện trong năm 2024, ‏FPT Camera dẫn đầu thị trường camera lưu trữ đám mây tại Việt Nam. Dữ liệu được lưu trên hệ thống FPT Cloud Server đặt trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt chuẩn quốc tế Tier III tại Việt Nam. FPT Camera còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với nền tảng FPT Cloud AI cho phép quản lý tập trung từ xa và hệ thống xử lý các bài toán theo chức năng, cấp độ và khu vực…Trong khi đó, một thương hiệu nổi bật khác của FPT là FPT Smart Home cũng dẫn đầu các thương hiệu nhà thông minh tại Việt Nam với tỉ lệ 51,4%. Một trong những điểm nổi bật là việc tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt ngay trên bộ điều khiển trung tâm, với sản phẩm mới nhất là loa thông minh FPT AI Speaker, cho phép người dùng điều khiển các thiết bị bằng giọng nói tiếng Việt và tích hợp Chat GPT. Ngoài ra, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn các giải pháp thích hợp với nhu cầu sử dụng như: chiếu sáng, an ninh, điều khiển, tiết kiệm,...

Lễ vinh danh Top 25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024 do Forbes Việt Nam tổ chức nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thương Hiệu 2024, với chủ đề “Thương hiệu độc đáo để thành công.” Sự kiện quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà chiến lược hàng đầu nhằm thảo luận về những xu hướng xây dựng thương hiệu trong thời đại mới.

