Giá MacBook Air M3 tại Việt Nam chỉ từ 25,39 triệu đồng.

MacBook Air M3 được Apple giới thiệu lần đầu tiên vào đầu tháng 3-2024. Thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin ấn tượng là những điểm nổi bật của MacBook Air M3 vừa được mở bán cùng mức giá chỉ từ 25,39 triệu.

Giá MacBook Air M3 tại Việt Nam

Theo đại diện của hệ thống Di Động Việt, lượng khách đặt hàng trước MacBook Air M3 có tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm ở cùng thời điểm ra mắt. Sản phẩm hiện đang được bán tại Việt Nam với bốn màu sắc khác nhau gồm bạc, xám, xanh đen và vàng.

Trong đó, phiên bản 13 inch với RAM 8 GB, SSD 256 GB có giá chỉ từ 25,39 triệu đồng (niêm yết 27,89 triệu đồng), phiên bản 13 inch với RAM 8 GB, SSD 512 GB có giá chỉ từ 29,89 triệu đồng (niêm yết 32,89 triệu đồng).

MacBook Air M3 15 inch bản RAM 8 GB sẽ có hai tùy chọn về bộ nhớ trong là 256 GB và 512 GB, mức giá bán lần lượt là 30,39 triệu đồng và 34,89 triệu đồng. Với phiên bản có cấu hình cao nhất 16 GB/512 GB của phiên bản 13 inch và 15 inch sẽ có giá cuối lần lượt là 34,79 triệu đồng và 39,89 triệu đồng.

Giá MacBook Air M3 tại Việt Nam đã được các hệ thống bán lẻ công bố. Ảnh: Apple

Cửa hàng online của Apple tại Việt Nam cũng đã công bố giá bán của MacBook Air M3, dự kiến sẽ giao sản phẩm vào ngày 15-4. Còn tại hệ thống FPT Shop và Thế giới Di Động, người dùng khi đặt mua MacBook Air M3 sẽ nhận được ưu đãi trả góp 0%, cùng mức giá bán lần lượt là 27,99 triệu đồng cho bản 13 inch và 32,99 triệu đồng cho bản 15 inch.

Trong đợt ra mắt vừa rồi, Apple đã giới thiệu cả hai phiên bản 13 inch và 15 inch cùng lúc, thay vì tách ra riêng lẻ như hai năm trước.

Những điểm nổi bật trên MacBook Air M3

- Chip M3 thế hệ mới: Chip M3 (3 nm) cho hiệu năng cao hơn đáng kể so với chip M2, mang đến tốc độ xử lý nhanh hơn và khả năng đồ họa mạnh mẽ hơn. MacBook Air M3 nhanh hơn 60% so với chip M3, và nhanh hơn 13 lần so với MacBook Air sử dụng chip Intel.

- Thiết kế mỏng nhẹ: Máy có độ dày chỉ 11,3 mm và trọng lượng 1.24 kg, cho phép bạn dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi.

- Thời lượng pin lên đến 18 tiếng: Với thời lượng pin gần 20 tiếng, bạn có thể thoải mái làm việc, giải trí cả ngày ở nhà hoặc bất cứ đâu mà không lo hết pin.

- Màn hình Liquid Retina 13,6 inch: Sắc nét, sống động, độ phân giải 2560 x 1664 pixel.

- Camera FaceTime HD 1080p: Chất lượng hình ảnh và video được nâng cấp.

- Cổng sạc MagSafe 3: An toàn và tiện lợi hơn.

- Hai cổng Thunderbolt/USB 4.0: Kết nối đa dạng với các thiết bị ngoại vi.

- Hỗ trợ một màn hình ngoài: Mở rộng không gian làm việc.

- Bàn phím Magic Keyboard với Touch ID: Thoải mái, chính xác, bảo mật cao.

Giá MacBook Air M3 tại Việt Nam chỉ từ 25,39 triệu đồng.

Ngoài ra, đây cũng được nhận định là thời điểm vàng để mua MacBook đời cũ như MacBook Air M1, MacBook Air M2 khi bộ đôi này được điều chỉnh về mức giá cực tốt, áp dụng cùng lúc các voucher khuyến mãi.

Tiểu Minh