Microsoft và OpenAI rót 10 triệu USD hỗ trợ AI cho báo chí

Microsoft và OpenAI, hợp tác với Viện Báo chí Lenfest, đã công bố chương trình Hợp tác và Học bổng AI vào thứ Ba. Với chương trình này, hai ông lớn công nghệ Microsoft và OpenAI sẽ chi hơn 10 triệu USD (khoảng 84,07 crore Rupee) dưới hình thức tài trợ trực tiếp cũng như tín dụng doanh nghiệp để sử dụng phần mềm độc quyền.

Mới đây Microsoft và OpenAI thông báo đã chi 10 triệu USD (khoảng 84,07 crore Rupee) cho các hãng tin tức để họ có thể dùng thử các công cụ AI. Ảnh: Unsplash/Levart.

Các công ty nhấn mạnh rằng chương trình này nhằm mục đích tăng cường khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các tòa soạn. Được biết, có năm cơ quan báo chí được công bố là đơn vị thụ hưởng chương trình học bổng này.

Trong một bài đăng trên blog, OpenAI đã công bố chương trình học bổng. Công ty AI này nhấn mạnh rằng họ đang hợp tác với Microsoft và Viện Báo chí Lenfest để "giúp các tòa soạn khám phá và triển khai những cách thức mà trí tuệ nhân tạo có thể giúp thúc đẩy tính bền vững và đổi mới trong kinh doanh báo chí địa phương".

Sáng kiến ​​tài trợ có tên là chương trình Học bổng và Hợp tác AI của Viện Lenfest đã hoàn thiện năm cơ quan báo chí sẽ nhận được tài trợ trong vòng đầu tiên.

Theo bài đăng, các cơ quan báo chí được chọn bao gồm Chicago Public Media, Newsday (Long Island, NY), The Minnesota Star Tribune, The Philadelphia Inquirer và The Seattle Times. Mỗi cơ quan sẽ nhận được 2,5 triệu USD (khoảng 21 crore Rupee) tiền tài trợ trực tiếp và 2,5 triệu USD khác dưới dạng tín dụng phần mềm và doanh nghiệp, tổng cộng lên tới 10 triệu USD.

Đây sẽ là chương trình kéo dài hai năm với Liên minh Tin tức Độc lập Địa phương (LINC) của Viện Lenfest và một nhóm gồm tám tổ chức tin tức tại Hoa Kỳ. Trong thời gian này, các tổ chức tin tức sẽ hợp tác với nhau cũng như với hệ sinh thái ngành lớn hơn để "chia sẻ những bài học kinh nghiệm, phát triển sản phẩm, nghiên cứu tình huống và thông tin kỹ thuật cần thiết để giúp sao chép công việc của họ trong các phòng tin tức khác". Ngoài ra, ba tổ chức tin tức khác sẽ được trao tài trợ trong vòng tài trợ thứ hai.

Mục tiêu lớn hơn của chương trình học bổng của Microsoft và OpenAI là giúp các hãng tin phát triển năng lực sử dụng AI để phân tích dữ liệu công khai, xây dựng kho lưu trữ tin tức và hình ảnh, tạo ra các công cụ AI mới cho phòng tin tức…

OpenAI cho biết những đơn vị nhận được học bổng đã được xem xét và lựa chọn sau một quá trình khi họ nộp đơn.

Việc ứng dụng AI vào báo chí không chỉ giúp các nhà báo tiết kiệm thời gian cho những công việc lặp đi lặp lại mà còn mở ra những khả năng mới trong việc phân tích dữ liệu lớn, tạo ra các báo cáo trực quan và tương tác.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đặt ra những thách thức như vấn đề đạo đức, bảo mật thông tin và sự phụ thuộc vào công nghệ. Chương trình tài trợ của Microsoft và OpenAI hứa hẹn sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành báo chí, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, đa dạng và đáng tin cậy hơn.

PHƯƠNG LÊ