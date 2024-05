Người dùng than phiền điện thoại Samsung hao pin sau khi cập nhật One UI 6.1

(PLO)- Samsung đã phát hành bản cập nhật One UI 6.1 cho Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 và dòng Galaxy S23 vào cuối tháng 3, và hơn một tháng sau, người dùng các thiết bị này vẫn than phiền về thời lượng pin giảm.

Điện thoại Samsung hao pin sau khi cập nhật One UI 6.1

Chỉ vài ngày sau khi bản cập nhật One UI 6.1 được phát hành, chủ sở hữu Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 đã bắt đầu báo cáo về vấn đề hao pin trên khắp các diễn đàn. Theo thử nghiệm của SamMobile, thời lượng pin trên One UI 6.1 thấp hơn đáng kể so với trên One UI 6.0.

Nhiều chủ sở hữu Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 than phiền về tình trạng hao pin sau khi cập nhật One UI 6.1. Ảnh: TIỂU MINH

Vấn đề hao pin dường như ảnh hưởng đến nhiều thiết bị chứ không riêng gì dòng điện thoại gập Z Fold 5 và Flip 5, đơn cử như Galaxy S23, Galaxy S23+ (ngoại trừ Galaxy S23 Ultra).

Gần đây, Samsung cũng đã phát hành bản cập nhật One UI 6.1 cho các thiết bị cao cấp và tầm trung đời cũ. Trên thực tế, thời lượng pin trên các thiết bị này dường như đã được cải thiện đối với một số người sau khi cập nhật.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác cho vấn đề hao pin vẫn chưa được Samsung xác định. Tuy nhiên, một số giả thuyết được đưa ra bao gồm:

- Lỗi phần mềm trong bản cập nhật One UI 6.1

- Các ứng dụng chưa tối ưu hóa cho giao diện mới

- Vấn đề về pin của thiết bị

Cách hạn chế hao pin sau khi cập nhật One UI 6.1

Mặc dù Samsung chưa đưa ra giải pháp chính thức cho vấn đề này, tuy nhiên người dùng có thể thử một số cách sau để hạn chế tình trạng hao pin:

- Cập nhật phần mềm: Hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn đang chạy phiên bản One UI 6.1 mới nhất. Samsung thường xuyên tung ra các bản cập nhật vá lỗi để khắc phục các vấn đề được báo cáo.

- Khởi động lại điện thoại có thể giúp giải quyết các lỗi tạm thời và cải thiện hiệu suất pin.

- Kiểm tra ứng dụng hao pin: Sử dụng tính năng Theo dõi mức sử dụng pin trong cài đặt để xác định các ứng dụng đang tiêu thụ nhiều pin nhất. Sau đó, bạn có thể hạn chế sử dụng hoặc gỡ cài đặt những ứng dụng này.

- Điều chỉnh cài đặt tiết kiệm pin: One UI 6.1 cung cấp nhiều cài đặt tiết kiệm pin khác nhau như chế độ tiết kiệm pin, hạn chế ứng dụng nền, tắt màn hình luôn hiển thị…

- Tắt các tính năng không sử dụng: Tắt các tính năng như Bluetooth, GPS, WiFi khi bạn không sử dụng chúng.

- Giảm độ sáng màn hình: Màn hình là một trong những thành phần tiêu hao pin nhiều nhất, do đó hãy giảm độ sáng màn hình xuống mức vừa đủ khi sử dụng.

- Sử dụng hình nền tối: Hình nền tối có thể giúp tiết kiệm pin cho các thiết bị có màn hình AMOLED.

Tiểu Minh