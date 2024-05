(PLO)- Theo một số nguồn tin, bản cập nhật One UI 6.1.1 sẽ giúp cải thiện camera trên Samsung Galaxy S24 Ultra, đồng thời khắc phục các vấn đề tồn đọng trước đó.

Tóm tắt • Samsung được cho là đang phát triển One UI 6.1.1 cho Galaxy S24 Ultra và dòng S24 nói chung. • Người ta tin rằng bản cập nhật này sẽ mang lại nhiều cải tiến tập trung vào camera. • Lịch sử cho chúng ta biết rằng bản cập nhật này có thể sẽ xuất hiện sau khi điện thoại màn hình gập của Samsung được ra mắt.

One UI 6.1.1 sẽ giúp cải thiện camera trên Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung đã ra mắt dòng điện thoại Galaxy S24 vào tháng 1-2024 và gần đây nhất là bản cập nhật One UI 6.1, bổ sung hàng loạt tính năng AI cho các mẫu điện thoại đời cũ như Galaxy S23, Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4… và thậm chí là các mẫu máy tầm trung dòng A.

Lưu ý, đối với các mẫu điện thoại quá cũ, bản cập nhật One UI 6.1 chỉ bổ sung một số tính năng AI giới hạn (không đầy đủ như trên Galaxy S24). Đơn cử như nếu đang sử dụng dòng Galaxy S21 hoặc Z Flip 3, bạn sẽ chỉ có thể sử dụng tính năng Circle to Search (vẽ vòng tròn để tìm kiếm), Generative Photo Editing (chỉnh sửa ảnh sáng tạo)…

Bản cập nhật One UI 6.1.1 sẽ giúp cải thiện camera trên Samsung Galaxy S24 Ultra. Ảnh: TIỂU MINH

Theo Ice Universe, One UI 6.1.1 đang được phát triển cho Galaxy S24 Ultra và đây sẽ là bản cập nhật phần mềm lớn nhất kể từ khi dòng Galaxy S24 ra mắt. Nguồn tin rò rỉ còn nói thêm rằng bản cập nhật One UI 6.1.1 sẽ mang đến rất nhiều tính năng mới cho camera, đồng thời khắc phục một số vấn đề tồn đọng trước đó.

Trước đó, một số thành viên trên các diễn đàn lớn như Reddit đã phàn nàn về việc ảnh chụp trên Galaxy S24 Ultra bị ám vàng, ứng dụng camera bị chậm, lấy nét kém… các chế độ 50 MP và 200 MP thực tế là vô dụng.

Nhiều thành viên trên Reddit phàn nàn về các lỗi trên Samsung Galaxy S24 Ultra. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người vì mọi người có những kỳ vọng khác nhau, nhưng đa số những lời phàn nàn đều liên quan đến camera.

Các hãng điện thoại khác từ lâu đã vượt qua Samsung để giành vị trí điện thoại thông minh có camera tốt nhất. Do đó, nếu gã khổng lồ Hàn Quốc không có cải thiện nào sắp tới, rất có thể hãng sẽ không giữ được niềm tin của người tiêu dùng.

Cách cập nhật One UI 6.1.1

Theo thông lệ hàng năm, Samsung sẽ phát hành bản cập nhật One UI x.1.1 sau khi ra mắt các mẫu điện thoại màn hình gập. Do đó, chúng tôi dự đoán rằng dòng Galaxy S24 sẽ nhận được bản cập nhật One UI 6.1.1 sớm nhất là vào tháng 7.

Người dùng có thể cập nhật One UI 6.1.1 bằng cách truy cập vào Settings (cài đặt) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải về và cài đặt).

Tiểu Minh