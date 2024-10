One UI 7 rò rỉ thiết kế và các tính năng mới

(PLO)- Samsung vừa hé lộ những thông tin hấp dẫn về One UI 7, hứa hẹn mang đến một loạt cải tiến đáng chú ý, từ thiết kế trực quan cho đến các tính năng thông minh.

Mặc dù thiết kế của One UI 7.0 đã bị rò rỉ nhiều lần trong quá khứ, nhưng đó không phải là phiên bản cuối cùng. Samsung vẫn đang thực hiện các thay đổi đối với giao diện người dùng, do đó, so với các phiên bản trước, thông tin rò rỉ lần này cho thấy công ty dường như đã cải thiện một vài thứ.

Cách ghi âm cuộc gọi trên iPhone chạy iOS 18.1 mới nhất (PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 18.1, Apple đã chính thức cho phép người dùng ghi âm cuộc gọi trên iPhone mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng của bên thứ ba.

Thiết kế và tính năng của One UI 7.0 bị rò rỉ

Trang Android Headlines đã chụp được một số hình ảnh và video về One UI 7.0. Như bạn có thể thấy trong các bức ảnh bên dưới, Samsung đã cải thiện biểu tượng của các ứng dụng gốc, sáng sủa và đẹp mắt hơn.

Biểu tượng ứng dụng gốc của Samsung trên One UI 7.0.

Bên cạnh đó, Samsung cũng giới thiệu thiết kế mới của AI Portrait Studio với các bộ lọc nằm bên dưới. Ngoài ra còn có một ứng dụng mới có tên là Cloud, có thể là nơi sao lưu hình ảnh, video, tệp, danh bạ, tin nhắn và nhật ký cuộc gọi của bạn.

Tính năng Circle to Search cũng sẽ có mặt trên One UI 7. Về cơ bản, bạn có thể sử dụng Circle to Search để tìm kiếm thông tin, giải bài tập… Google sẽ hiển thị kết quả, giải thích, video diễn giải.

Video bên dưới hiển thị tất cả các biểu tượng ứng dụng gốc mới, một số tiện ích mới và hoạt ảnh hình viên thuốc cho các hoạt động đang diễn ra (như sạc, trình phát nhạc, bộ đếm thời gian và máy ghi âm). Bạn cũng có thể thấy bảng điều khiển nhanh, các nút chuyển đổi mới, tiện ích trình phát nhạc mới (có biểu tượng cho Galaxy Buds khi được kết nối) và thanh trượt mới cho độ sáng và âm lượng.

Với One UI 7, Samsung cũng bổ sung thêm Parental Controls (kiểm soát của phụ huynh) mới, cho phép cha mẹ giữ an toàn cho con trẻ trên Internet. Cụ thể, các bậc phụ huynh có thể cho phép con mình truy cập một số trang web và ứng dụng nhất định, cũng như chặn các trang web và ứng dụng không phù hợp.

Bạn cũng có thể kiểm tra vị trí thực tế của con mình, đảm bảo rằng con bạn đang về nhà an toàn từ trường.

Samsung cũng bổ sung nhiều tùy chọn hơn vào Sketch to Image. Đây là tính năng đã ra mắt trên Galaxy Z Flip 6 và Fold 6 với One UI 6.1.1 vào tháng 7. Về cơ bản, bạn có thể vẽ bất kỳ hình ảnh nào và Generative AI sẽ biến bản phác thảo đó thành hiện thực bằng nhiều phong cách khác nhau, bao gồm 3D Cartoon, Sketch và Watercolor.

Bản cập nhật Windows 11 24H2: Sửa lỗi cũ nhưng gây nhiều lỗi mới (PLO)- Microsoft đã chính thức phát hành bản cập nhật Windows 11 24H2 vào đầu tháng 10-2024, tuy nhiên, phiên bản này đã gặp phải vô số phản hồi tiêu cực từ người dùng.

Tiểu Minh