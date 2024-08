Tin công nghệ 2-8: Samsung Galaxy S25 sẽ được nâng cấp camera và màn hình

1. Galaxy S25 sẽ được nâng cấp camera và màn hình

Phó chủ tịch bộ phận trải nghiệm di động của Samsung, Daniel Araujo vừa tiết lộ một số thông tin đáng chú ý liên quan đến dòng điện thoại mới sắp ra mắt - Samsung Galaxy S25.

Cụ thể, Samsung sẽ tiếp tục nâng cấp phần cứng của dòng Galaxy S để đảm bảo người dùng có được "trải nghiệm hàng đầu", cụ thể là camera và màn hình.

Tin công nghệ 2-8: Samsung Galaxy S25 dự kiến sẽ được nâng cấp camera và màn hình. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù Araujo không đề cập cụ thể đến thông số kỹ thuật, nhưng các thông tin rò rỉ cho thấy camera tele 10 MP với zoom quang 3x của Galaxy S24 Ultra sẽ được thay thế bằng camera tele 50 MP với zoom quang 3x.

2. Samsung ra mắt thẻ nhớ microSD 1 TB

Mới đây, Samsung đã trình làng dòng thẻ nhớ microSD PRO Plus và EVO Plus với dung lượng lên đến 1 TB, ứng dụng công nghệ V-NAND thế hệ 8. Dòng thẻ nhớ mới có tốc độ đọc tuần tự lên đến 180 MB/s (PRO Plus) và 160MB/s (EVO Plus).

Với dung lượng 1 TB, người dùng có thể lưu trữ khoảng 400.000 bức ảnh 4K UHD hoặc hơn 45 tựa game console. Các mẫu thẻ này có nhiều tùy chọn dung lượng, bao gồm 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB.

Tin công nghệ 2-8: Thẻ nhớ dung lượng cao ngày càng rẻ và bền.

Cả hai phiên bản đều được trang bị UHS Speed Class 3 (U3) và Video Speed Class 30 (V30), hỗ trợ quay video 4K UHD và hiệu suất ứng dụng chuẩn A2. Đặc biệt, PRO Plus và EVO Plus còn có bộ điều khiển 28 nm giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và độ bền, với khả năng chống nước, nhiệt độ cao, tia X và từ trường.

Dự kiến dòng thẻ nhớ PRO Plus và EVO Plus 1 TB sẽ được bán với giá 3,57 triệu đồng và 3,31 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, trong đó rẻ nhất là phiên bản 64 GB với giá chỉ 264.000 đồng.

3. Intel công bố kế hoạch cắt giảm 15.000 việc làm

Công ty báo cáo thua lỗ trong quý 2 và cho biết sẽ cắt giảm 15% lực lượng lao động để tối ưu hóa chi phí và cạnh tranh với các đối thủ.

Cổ phiếu của công ty đã giảm 19% sau một loạt báo cáo thu nhập kém khả quan của các công ty công nghệ khác, góp phần vào đợt bán tháo trên Phố Wall.

Cổ phiếu của Amazon cũng giảm hơn 4%, sau khi gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến báo cáo doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng trong quý gần đây nhất. Tương tự, Snap (chủ sở hữu của Snapchat) cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty truyền thông xã hội lớn hơn để giành được tiền quảng cáo.

Tuy nhiên, trái ngược với các công ty khác, nhu cầu về iPhone tăng lên đã giúp Apple quay trở lại đà tăng trưởng, bù đắp cho mức sụt giảm doanh số lớn hơn dự kiến tại Trung Quốc.

Tin công nghệ 2-8: Intel công bố kế hoạch cắt giảm 15.000 việc làm. Ảnh: Wikimedia Commons

4. Cuộc thi ColorPro Awards lần 5 sẽ có chủ đề “Động Lực”

Vừa qua, ViewSonic đã phát động cuộc thi ảnh và video toàn cầu ColorPro Awards lần thứ 5 với chủ đề “Động Lực” (Momentum), nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 24-9-2024.

Chủ đề “Động Lực” nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bền bỉ và sáng tạo, khuyến khích các nghệ sĩ vượt qua thử thách và rào cản để đạt được bước tiến đột phá trong sự nghiệp nghệ thuật.

Năm nay, cuộc thi không chỉ bao gồm các hạng mục truyền thống như nhiếp ảnh, video, và thiết kế đồ họa mà còn giới thiệu thêm hạng mục mới “thiết kế sử dụng công cụ AI”. Người chiến thắng hạng mục này sẽ nhận được sự bình chọn nhiều nhất từ cộng đồng.

Tin công nghệ 2-8: Cuộc thi năm nay sẽ có thêm hạng mục thiết kế sử dụng công cụ AI.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 24.000 USD, bao gồm tiền mặt và các sản phẩm công nghệ cao cấp. Oscar Lin, Giám đốc sản phẩm tại ViewSonic, cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng với chủ đề ‘Động Lực’ năm nay, vì nó khuyến khích các nghệ sĩ thể hiện sự năng động và sáng tạo không ngừng.”

5. Apple đạt doanh thu 85,8 tỉ USD trong quý 3 năm tài chính 2024

Trong thông cáo báo chí, Apple cho biết công ty đã thu về 85,8 tỉ USD doanh thu trong quý, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (81,8 tỉ USD).

Doanh số bán iPhone, Mac và iPad trong quý lần lượt là 39,2 tỉ USD, 7 tỉ USD và 7,2 tỉ USD. Trong khi đó, mảng Thiết bị đeo, Nhà cửa và Phụ kiện, bao gồm Apple Watch và (có lẽ là) tai nghe Apple Vision Pro, đạt 8,1 tỉ USD trong quý, giảm so với mức 8,3 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái.

CEO của Apple Tim Cook cho biết: “Trong quý này, chúng tôi rất vui mừng khi công bố những bản cập nhật đáng kinh ngạc cho các nền tảng phần mềm của mình tại WWDC, bao gồm Apple Intelligence, một hệ thống trí tuệ cá nhân đột phá đưa các mô hình AI vào cốt lõi của iPhone, iPad và Mac.”

Tin công nghệ 2-8: Doanh thu của Apple tăng nhẹ trong quý 3 tài chính năm 2024.

Tiểu Minh