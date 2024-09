Tin công nghệ 24-9: YouTube Premium sắp tăng giá mạnh

1. YouTube Premium sắp tăng giá mạnh

Đợt tăng giá gần nhất tại Hoa Kỳ diễn ra vào tháng 7-2023, sau đó YouTube tiếp tục áp dụng mức giá mới trên toàn cầu vào tháng 11-2023. Chưa đầy một năm sau, công ty lại tăng phí thành viên đối với những người đăng ký bên ngoài Hoa Kỳ.

Một số người dùng trên Reddit báo cáo rằng họ nhận được email vào cuối tuần thông báo về việc tăng giá YouTube Premium bắt đầu từ tháng 11-2024, trong một số trường hợp, mức tăng lên tới 50%.

Mức giá đăng ký YouTube Premium mới áp dụng cho cả gói cá nhân và gia đình. Tại Ireland, Bỉ, Hà Lan và Ý, gói YouTube Premium gia đình sẽ có giá 26 Euro bắt đầu từ tháng 11 (tăng 8 Euro). Tương tự, gói cá nhân cũng tăng 2 Euro lên thành 14 Euro tại các quốc gia này.

Tin công nghệ 24-9: YouTube Premium tăng giá mạnh.

Bên cạnh đó, Google cũng tăng giá YouTube Premium ở Trung Đông, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Giá đăng ký dịch vụ này tại Ấn Độ đã tăng từ 15-20% từ cuối tháng 8-2024. Lưu ý, nếu thanh toán dịch vụ thông qua App Store của iOS, mức tăng sẽ cao hơn nữa kể từ tháng 11.

Nếu không hài lòng với mức giá mới nhất của YouTube, bạn có thể sử dụng Spotify hoặc Apple Music như một giải pháp thay thế cho nhu cầu phát nhạc trực tuyến. Đối với phát video trực tuyến, YouTube không có đối thủ cạnh tranh thực sự, vì vậy bạn sẽ phải chịu đựng quảng cáo hoặc trả phí đăng ký cao hơn.

2. TV MiniLED tốt nhất thế giới năm 2024

Tại sự kiện TV Shootout lần thứ 20 do Value Electronics tổ chức tại Mỹ, Sony đã giành hai giải thưởng danh giá “King of TV 2024”.

Trong đó, mẫu TV Sony Bravia 9 được vinh danh là “King of MiniLED TV” nhờ chất lượng hình ảnh vượt trội, dẫn đầu 4/6 tiêu chí đánh giá. Đồng thời, mẫu TV Bravia XR OLED A95L cũng giành giải “King of OLED TV” năm thứ hai liên tiếp.

Đa số các mẫu TV cao cấp của Sony đều được trang bị các công nghệ tiên tiến như bộ xử lý nhận thức XR, và hệ thống đèn nền XR Blacklight Master Drive, mang đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng và chân thực. Thêm vào đó, các tính năng như X-Anti Reflection và X-Wide Angle còn giúp tối ưu hóa trải nghiệm xem ở mọi góc độ và điều kiện ánh sáng.

Các chuyên gia đánh giá TV Bravia 9 mang lại chất âm sống động với công nghệ âm thanh Acoustic Multi-Audio+ và Voice Zoom 3. Đi kèm theo đó là hệ thống loa Beam Tweeter và Frame Tweeter, giúp mở rộng trường âm, tạo cảm giác âm thanh vòm ngay tại nhà.

Tin công nghệ 24-9: MiniLED tốt nhất thế giới năm 2024.

3. Cách đăng ký trải nghiệm Apple Intelligence

Apple Intelligence là một thuật ngữ dùng để chỉ các tính năng AI mới của Apple, và nó hiện chỉ có sẵn trên iOS 18.1, iPadOS 18.1 và macOS 15.1.

Tuy nhiên, các bản cập nhật này vẫn chưa được phát hành chính thức, thay vào đó, chỉ có phiên bản beta để thử nghiệm. Nếu muốn đăng ký trải nghiệm Apple Intelligence, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software update (cập nhật phần mềm) - Beta updates (bản cập nhật beta), sau đó thiết lập thành iOS 18 Public Beta.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần tải và cài đặt bản cập nhật iOS 18.1 beta mới nhất. Khi hoàn tất, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Apple Intelligence & Siri - Join the Apple Intelligence Waitlist (tham gia vào danh sách chờ Apple Intelligence).

Cuối cùng, tất cả những gì bạn phải làm là chờ Apple cấp quyền truy cập vào các tính năng này.

Tin công nghệ 24-9: Cách đăng ký trải nghiệm Apple Intelligence trên iOS 18.1 beta.

Tiểu Minh