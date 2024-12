Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước mắt chưa sắp xếp đối với các tỉnh

Chiều 2-12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhằm thông báo kết quả kỳ họp và trả lời các ý kiến kiến nghị của các cử tri gửi tới Quốc hội.

Tại đây, đông đảo cử tri trên địa bàn thành phố Hưng Yên bày tỏ vui mừng trước việc Trung ương, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cử tri khẳng định đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, sẽ là cuộc cách mạng để tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn với tinh giảm biên chế, giảm chi phí bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Việc này còn góp phần tăng nguồn lực ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an sinh, phúc lợi xã hội.

Cử tri Lê Tiến Dũng (xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên) đề nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ làm rõ và công khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trong thời gian tới, để cử tri và nhân dân yên tâm.

Trả lời cử tri sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Trước mắt chưa sắp xếp đối với các tỉnh”.

“Chúng tôi nghiên cứu thấy tâm tư nguyện vọng của bà con, tỉnh mình như thế này, tự nhiên lại không có tỉnh, trong khi truyền thống lịch sử anh hùng như thế. Mặt khác, có những tỉnh từ khi tách ra thì phát triển rất tốt, như Hưng Yên là một ví dụ. Nhưng phát triển đến mức độ nào đó lại hết đất để phát triển, dư địa thị trường bé nhỏ, không đủ sức, không đủ nguồn lực để làm được những việc lớn, đất đai cũng đầu tư hết rồi; cần không gian mới để phát triển mới thì lúc đó sẽ phải tính"- Tổng Bí thư nói.

Một nội dung đáng chú ý khác, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được khá toàn diện, mang tính đột phá về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với tinh thần “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể là ai”.

Đặc biệt, khi ông Tô Lâm được Trung ương bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ giữ được đà thế mà còn tiếp tục được đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn, đồng thời cũng đẩy mạnh phòng, chống lãng phí.

Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cử tri đề nghị cần sớm ban hành chiến lược, kế hoạch và các giải pháp tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm về phòng, chống lãng phí để thống nhất triển khai trên cả nước, sớm giải phóng nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa tăng trưởng kinh tế.

Về nội dung này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vấn đề chống lãng phí không phải bây giờ mới được đề cập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong "tiêu cực" đã có ý "lãng phí".

Theo Tổng Bí thư, lãng phí tội rất lớn nên từng cơ quan phải chống lãng phí. Tuy nhiên, ông lưu ý phải “khoanh vùng”, tinh thần là chống lãng phí nhưng không hợp pháp hóa những sai phạm. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã xử lý, không để xảy ra tình trạng đã sai mà “hạ cánh an toàn”.

“Chính sách của Đảng rất rõ về những việc như vậy. Nhân đây, tôi cũng kêu gọi bà con Nhân dân tiếp tục giám sát, ủng hộ vì chỉ có Nhân dân là những người tinh tường và chỗ nào cũng biết"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lựa chọn công nghệ an toàn nhất

Tại buổi tiếp xúc, có ý kiến cử tri cho rằng vừa qua, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau nhiều năm tạm dừng. Cử tri cho rằng cần lựa chọn công nghệ và có giải pháp bảo đảm an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân được xây dựng ở Việt Nam.

Đáp lại, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh an toàn cho người dân là yêu cầu cao nhất, do đó phải lựa chọn công nghệ an toàn nhất, tiên tiến nhất, giá rẻ nhất và không phụ thuộc vào ai.

"Chúng tôi đã tính đến 10 nguy cơ thảm họa, trong đó có thảm họa về hạt nhân. Không được để xảy ra những vấn đề này"- Tổng Bí thư nói.