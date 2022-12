Khởi công nút giao thông được coi là biểu tượng mới của TP Thủ Đức

(PLO)- Nút giao An Phú được mệnh danh là nút giao "khát vọng" của TP.HCM nói chung, TP Thủ Đức nói riêng và trở thành biểu tượng mới của TP trong thời gian tới.

Sáng 29-12, TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nút giao An Phú.

Tham dự có ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM; ông Phạm Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng...

Ông Bùi Xuân Cường cho biết nút giao An Phú là tổ hợp giao thông, nút giao đẹp nhất của TP.HCM trong thời gian tới. Hiện nay, khu vực này sẽ có nhiều loại hình giao thông kết nối như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường sắt cao tốc TP.HCM - Nha Trang, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt nhẹ số 2.

Khởi công nút giao An Phú là bắt đầu khởi động một trong hàng loạt dự án giao thông trong thời gian tới và cụ thể hóa những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các công trình này sẽ tập trung khởi công có trọng điểm, tháo gỡ nhằm giảm ùn tắc giao thông. Đơn cử như cảng hàng không Tân Sơn Nhất, cửa ngõ An Phú... Nút An Phú là công trình tiêu biểu, sáng tạo cho các dự án của TP và nút giao thông An Phú là mô hình hợp vốn cho dự án gồm Ngân sách TP và ngân sách Trung ương.

"Thời gian qua được sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, UBND TP, HĐND TP...Ban Giao thông đã hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công dự án nút giao An Phú.

Lãnh đạo TP biểu dương sự nỗ lực, vượt khó của Ban Giao thông và Sở GTVT, cùng các đơn vị. Lễ khởi công này là cột mốc để khởi đầu, vì vậy tôi đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, hoàn thiện dự án trước 30-4-2025.

Thời gian tới, chủ đầu tư cần ứng dụng công nghệ trong thi công và có phương án phối hợp để điều phối đảm bảo thi công và giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, tránh ảnh hưởng tới người dân trong khu vực" - Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, cho biết dự án xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức có tổng mức đầu tư 3.408 tỉ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 248 tỉ đồng, chi phí xây lắp 2.317 tỉ đồng và các chi phí khác.

Ông Phúc cho biết dự án có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường kết nối cho tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với tuyến đường Mai Chí Thọ và các tuyến trục chính của TP.

Dự án cũng góp phần phát huy cao nhất hiệu quả của các dự án giao thông trong khu vực. Đồng thời giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao, đặc biệt là trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường Mai Chí Thọ, đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP và khu vực cảng Cát Lái.

Ông Phúc cho biết các gói thầu xây lắp còn lại của dự án sẽ lần lượt triển khai trong quý I-2023 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào 30-4-2025. Đây là kết quả để chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước.

Ông Phúc gửi lời cảm ơn người dân và các đơn vị trong vùng triển khai dự án đã chia sẻ, ủng hộ công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

"Chúng tôi xin hứa sẽ kiểm tra đôn đốc các đơn vị Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn nhân lực, thiết bị thi công, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, hạn chế thấp nhất tác động đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân" - ông Phúc nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Phúc cũng cho biết thi công trong một cửa ngõ có mật độ giao thông rất lớn, thường xuyên ùn ứ là thách thức rất lớn với chủ đầu tư. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, Ban Giao thông sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.