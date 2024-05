5 xe điện có động cơ mở rộng phạm vi hoạt động

Fisker Karama (2012)

Mái của xe điện hoạt động như một tấm pin mặt trời. Ảnh: Topspeed.

Xe điện này có 33 dặm phạm vi điện (53 km) 200 dặm (320 km) kết hợp. Chiếc xe điện này có màn hình cảm ứng 10.2. Nó có ba phiên bản EcoStandard, EcoSport và EcoChic. Chúng có kiểu dáng nội thất và ngoại thất khác nhau.

Mái của xe điện hoạt động như một tấm pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho các tính năng bên trong như kiểm soát khí hậu, thông tin giải trí...

Xe điện có động cơ 4 xi-lanh do GM cung cấp và hai động cơ điện 120 kW. Xăng hoạt động như một máy phát điện cho bộ pin 20 kWh và cùng nhau tạo ra công suất 402 mã lực.

Chevrolet Volt (2011-2015)

Xe điện đi kèm với pin lithium-ion 16 kWh. Ảnh: Topspeed.

Xe điện có 38 dặm (61 km) phạm vi điện, 380 dặm (608 km) kết hợp. Xe có chi phí nhiên liệu thấp so với các xe cùng phân khúc. Volt có bốn chế độ lái để thích ứng với nhiều tình huống khác nhau. Xe có ổ cắm 240 volt mất 3 giờ để sạc lại pin đã cạn và các gói bổ sung (Cao cấp và An toàn nâng cao) có số nâng cấp hạn chế.

Xe điện đi kèm với pin lithium-ion 16 kWh. Khi pin cạn kiệt, động cơ 4 xi-lanh 1,4 lít sẽ đảm nhiệm và kéo dài phạm vi hoạt động của pin.

Xe có rất nhiều tính năng giải trí và an toàn đạt tiêu chuẩn. Lợi thế to lớn của Volt so với các đối thủ cùng hạng là điểm số va chạm tuyệt vời.

BMW i3 REx (2014-2021)

Xe điện có pin 42,2 kWh. Ảnh: Topspeed.

Xe điện này có 153 dặm (245 km) phạm vi điện, 200 dặm (320 km) kết hợp. Thân của xe điện i3, trừ khung, được làm từ composite sợi carbon. 25% nội thất của i3 được sử dụng từ các nguồn tài nguyên tái tạo và vật liệu tái chế.

Nội có thiết kế tương lai với chất liệu cao cấp và không gian rộng rãi so với đối thủ. Xe nổi tiếng với tính thể thao, khả năng tăng tốc nhanh nhẹn và hệ thống treo êm ái.

Xe điện có pin 42,2 kWh phạm vi hoạt động là 153 dặm (245 km), động cơ 8 van 647 cc thẳng hàng chỉ đi được thêm 47 dặm (75 km) khi pin ở mức 5%.

Mazda MX-30 R-EV (2024)

Ảnh: Topspeed.

Xe điện có phạm vị 53 dặm (85 km) điện và 423 dặm (677 km) kết hợp. MX-30 R-EV có bánh xe mới. Bình xăng 50 lít được sử dụng trên R-EV lớn hơn các "bộ mở rộng phạm vi hoạt động" khác. Xe điện này có công suất 167 mã lực, cao hơn 24 mã lực so với phiên bản EV.

Xe điện R-EV đã giảm kích thước pin so với những năm trước với gói lithium-ion 17,8 kWh, nhưng khi pin cạn kiệt, động cơ quay sẽ hoạt động.

Một động cơ quay 830 cc công suất 74 mã lực tạo ra năng lượng để cung cấp thêm phạm vi hoạt động cho pin.

Ram 1500 Ramcharger (2025)

Xe điện Ram 1500 Ramcharger (2025). Ảnh: Topspeed.

Xe điện có 145 dặm (232 km) phạm vi điện và 690 dặm (1.104 km) kết hợp. Ram 1500 Ramcharger có một loạt các tính năng an toàn, như quản lý làn đường chủ động, hỗ trợ va chạm và hỗ trợ lái tránh. Chiều cao hệ thống treo có thể điều chỉnh để kéo, địa hình và sử dụng trong thể thao.

Ramcharger sử dụng khung thép STLA để hỗ trợ xe tải và ắc quy. Nó có cục pin 4,8 kilowatt đặt trên giường cung cấp năng lượng bên ngoài.

Xe có động cơ V-6 3,6 lít sẽ tăng thêm phạm vi hoạt động 545 dặm (872 m), khá ấn tượng. Hệ truyền động kép cung cấp công suất 663 mã lực và mô-men xoắn cực đại 615 pound-feet.

4 ô tô điện đã qua sử dụng có bộ mở rộng phạm vi di chuyển (PLO)- Dưới đây là bốn tùy chọn xe điện (EV) đã qua sử dụng được trang bị bộ mở rộng phạm vi để có thêm số km trên đường.

PHƯƠNG LÊ