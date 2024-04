Cài đặt đơn giản này có thể giúp tăng thời lượng pin cho iPhone

Thông thường, dung lượng pin trên iPhone luôn thấp hơn và tốc độ sạc cũng chậm hơn so với các thiết bị Android. Do đó, người dùng thường phải tìm cách để tối ưu hóa và tăng thời lượng pin cho iPhone.

Theo iMore, có một cài đặt bạn có thể điều chỉnh để tăng thời lượng pin cho iPhone. Được gọi là Background App Refresh (làm mới ứng dụng trong nền), cài đặt này được bật mặc định trên iOS 17 và giúp các ứng dụng yêu thích của bạn luôn được làm mới ngay cả khi bạn không sử dụng.

Bằng cách này, bạn có thể mở ứng dụng mạng xã hội yêu thích của mình và tiếp tục tại điểm bạn đã dừng trước đó. Tương tự, cài đặt này cũng sẽ tự động làm mới email, tin nhắn, dữ liệu trong nền… mà không cần người dùng phải thực hiện thao tác làm mới.

Việc bật cài đặt Background App Refresh (làm mới ứng dụng trong nền) cũng có nghĩa là bạn đang sử dụng pin nhiều hơn để giữ cho các ứng dụng này luôn mở và cập nhật trong nền.

Do đó, để tăng thời lượng pin cho iPhone, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Background App Refresh (làm mới ứng dụng trong nền) - Off (tắt). Ngoài ra, tại đây còn một số lựa chọn khác như WiFi (chỉ cập nhật ứng dụng ở chế độ nền khi kết nối WiFi) hoặc WiFi and Cellular data (chỉ cập nhật ứng dụng ở chế độ nền khi kết nối WiFi và sử dụng dữ liệu di động).

Tắt cài đặt Background App Refresh (làm mới ứng dụng trong nền) để tăng thời lượng pin cho iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi truy cập mục Background App Refresh (làm mới ứng dụng trong nền), người dùng cũng có thể tắt cài đặt này cho từng ứng dụng riêng lẻ để tiết kiệm pin.

Bên cạnh đó, cũng có một số cách đơn giản để tăng thời lượng pin cho iPhone là giảm độ sáng màn hình, tắt các kết nối không sử dụng, hạn chế hình nền động, kích hoạt Low power mode (chế độ nguồn điện thấp)…

- Giảm độ sáng màn hình: Độ sáng màn hình là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đối với thời lượng pin trên iPhone. Để tiết kiệm pin, người dùng nên giảm độ sáng màn hình xuống mức vừa đủ mà vẫn đảm bảo khả năng hiển thị.

- Tắt các kết nối không sử dụng: Việc tắt WiFi, Bluetooth và GPS khi không sử dụng sẽ giúp giảm hao pin.

- Hạn chế hình nền động: Hình nền động đẹp mắt nhưng lại ngốn pin hơn so với hình nền tĩnh.

- Kích hoạt Low power mode (chế độ nguồn điện thấp): Khi pin yếu, bạn hãy bật chế độ này để kéo dài thời gian sử dụng.

- Cập nhật iOS thường xuyên: Các bản cập nhật iOS thường đi kèm với các cài đặt giúp tối ưu hóa hiệu suất pin, do đó, hãy đảm bảo bạn luôn sử dụng phiên bản mới nhất.

Lưu ý • Tuổi thọ pin iPhone sẽ giảm dần theo thời gian bất kể bạn sử dụng thiết bị theo cách nào. • Sử dụng thiết bị trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ của viên pin. • Nếu pin iPhone có dấu hiệu bất thường, hãy liên hệ với Apple hoặc các cửa hàng sửa chữa ủy quyền để được hỗ trợ.

Bằng cách áp dụng những mẹo nhỏ kể trên, bạn có thể tăng thời lượng pin cho iPhone hiệu quả mà không cần phải đánh đổi quá nhiều trải nghiệm sử dụng.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kỷ Nguyên Số cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Nhiều mẹo nhỏ để tăng thời lượng pin cho iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Sạc nhanh có làm hỏng pin điện thoại không? (PLO)- Tại triển lãm MWC năm ngoái, Xiaomi đã trình diễn công nghệ sạc nhanh 300 W, giúp sạc đầy viên pin 4.300 mAh trên mẫu Redmi chỉ trong 5 phút. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tự hỏi sạc nhanh có làm hỏng pin điện thoại không?



Minh Hoàng