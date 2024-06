Doanh số bán xe điện của hãng Kia tăng trưởng kỷ lục

Kia đã ăn mừng doanh số bán xe điện đạt tầm cao mới, số liệu bán hàng tháng 5 của Kia Mỹ có thể cho thấy mức giảm tổng thể 1% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với kết quả của năm ngoái. Có lẽ điều đáng lo ngại hơn đối với công ty là doanh số bán Kia K5 sedan đã giảm hơn 63%, cả trong tháng 5 và từ đầu năm (YTD).

Doanh số bán hàng của Kia K5 sedan giảm ở Mỹ và trên toàn thế giới trong tháng 5 nhưng xe điện lại tăng kỷ lục. Ảnh: Kia.

Được biết, doanh số bán xe điện tháng 5 của Kia đã tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái, với 7.197 xe điện chạy pin mới ở Mỹ. Trong khi đó, Kia Mỹ báo cáo rằng tháng 5 là tháng tốt nhất từ ​​trước đến nay của họ, với 75.156 chiếc được giao, tăng 5,1% nhiều hơn cùng thời điểm năm ngoái.

Điều này được hỗ trợ bởi Kia EV6 đã lập kỷ lục bán hàng mới với 2.660 chiếc được giao, trong khi doanh số bán Kia EV9 tăng tháng thứ hai liên tiếp với 2.187 chiếc được bán ra.

Tuy nhiên, đó không phải là tin tốt khi doanh số bán Kia K5 sedan đã giảm 64,6% trong tháng 5 năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù sự sụt giảm so với tháng trước có thể là do kia K5 sedan được làm mới cho mẫu xe 2025, nhưng mức giảm 63,6% so với đầu năm có thể sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các giám đốc điều hành Kia khi mẫu sedan phổ biến một thời không còn được ưa chuộng.

Điều thú vị là Forte, sắp được thay thế bởi Kia K4, đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng bùng nổ 31% so với tháng trước và 14,3% tính đến thời điểm hiện tại. Forte cũng là mẫu phổ biến thứ hai trong tháng 5 năm 2024, chỉ hơn Telluride về mặt bạc vài đơn vị.

Một mẫu xe khác có doanh số bán buồn tẻ là Rio, với chỉ 8 chiếc được bán ra trong tháng 5. Tuy nhiên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi mẫu xe subcompact này lặng lẽ rời khỏi dòng sản phẩm của Kia tại Mỹ.

Những mức tăng doanh số bán đáng chú ý trong tháng 5 bao gồm Kia Sportage (tăng 20,6%), Kia Carnival (tăng 28,5%) và Kia Niro (tăng 26,4%).

Eric Watson, phó chủ tịch phụ trách hoạt động bán hàng của Kia Mỹ cho biết: “Với việc phát triển mẫu xe phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và nguồn cung xe dồi dào, Kia tiếp tục đà tăng trưởng doanh số bán hàng trong tháng 5. Kia cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa các mẫu xe điện, hybrid và ICE nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy lượng khách đến phòng trưng bày và giao dịch thông qua các đại lý sẽ tăng lên”.

Kia cũng đã công bố kết quả bán hàng toàn cầu tháng 5 năm 2024. Với 264.313 chiếc được bán ra, công ty đã giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Một tỷ lệ lớn trong số đó được báo cáo từ thị trường Hàn Quốc của công ty. Với doanh số 46.110 chiếc trong tháng 5, doanh số bán hàng tại Hàn Quốc đã giảm 8,3%.

Mẫu SUV Sorento dẫn đầu doanh số bán xe chở khách của công ty tại thị trường quê nhà, ghi nhận doanh số 7.487 chiếc. Tiếp theo là Carnival MPV và Sportage SUV, với doanh số lần lượt là 7.211 và 6.644 chiếc.

PHƯƠNG LÊ