Độc đáo giải pháp AI giám sát giao thông

Nền tảng này cũng xuất sắc vượt qua hơn 400 mô hình dự thi để giành chiến thắng tại cuộc thi hàng đầu thế giới về công nghệ thị giác máy tính - AI City Challenge 2024.

Nhớ lại những ngày thi đầy áp lực trong cuộc thi, anh Dương Việt Hùng - Giám đốc Nền tảng VNPT SmartVision cho biết, cuộc thi kéo dài 2 tháng và được chia thành 2 chặng với gần 730 đội tham gia từ 47 quốc gia, tăng 43% số lượng đội thi so với năm 2023

Nền tảng nhận diện hình ảnh AI VNPT SmartVision.

Được biết, nền tảng VNPT SmartVision đã được phát triển từ năm 2018, đến nay đã hoàn thiện với hơn 40 loại model AI xử lý hình ảnh khác nhau. Công nghệ này hiện đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố như Long An, Bình Phước, Đắk Lắk, Tây Ninh, Thái Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam… nhằm giám sát giao thông, và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, dừng đậu xe sai quy định, phát hiện tai nạn giao thông...

“Hiện nay, độ chính xác trung bình của các model AI là hơn 95%. Một số model như nhận diện khuôn mặt đạt độ chính xác lên tới 99,99%”, đại diện nhóm phát triển VNPT SmartVision nói và khẳng định hiện nền tảng công nghệ sẵn sàng tích hợp vào hệ thống camera giám sát ở khu vực giao thông phức tạp nhất tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

Lời giải cho nhiều “bài toán” khó

Tại TP. Tân An, tỉnh Long An, việc phạt nguội được triển khai từ tháng 10-2023. Hơn 100 camera tích hợp SmartVision được lắp đặt tại 22 vị trí giao thông trọng điểm thuộc địa bàn. Dự kiến đến cuối năm nay, sẽ có hơn 500 camera có tích hợp giải pháp này.

Các camera này tự động ghi nhận hình ảnh vi phạm, truyền về trung tâm giám sát camera của Công an TP. Tân An toàn bộ dữ liệu các hành vi, vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, quá tốc độ, dừng xe đậu xe sai quy định, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác. Từ đó, Công an TP. Tân An sẽ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện để giải quyết.

Camera giám sát giao thông tại TP Tân An (Long An).

Công an TP. Tân An cho biết, việc triển khai lắp đặt hệ thống camera để phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Việc này cho thấy hiệu quả tích cực, người tham gia giao thông đã chấp hành pháp luật ATGT tốt hơn, thời gian gần đây số lượng vi phạm giảm khoảng 80%.

Ngoài chức năng giám sát giao thông, SmartVision còn đang được áp dụng vào công tác sàng lọc và chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Hiện nay đề tài đã bước vào giai đoạn nước rút với những tín hiệu rất tích cực về tỉ lệ chính xác của hệ thống.

