Khi nào bản cập nhật One UI 7.0 sẽ ra mắt?

One UI là gì?

One UI là giao diện người dùng tùy chỉnh do Samsung phát triển dựa trên hệ điều hành Android, được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 để thay thế cho giao diện Samsung Experience trước đó. One UI được thiết kế nhằm cung cấp trải nghiệm người dùng dễ dàng và trực quan hơn trên các thiết bị Samsung, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Hiện tại phiên bản mới nhất là One UI 6.1, giúp vá hàng chục lỗ hổng bảo mật, đồng thời bổ sung thêm các tính năng AI cho các mẫu điện thoại Samsung đời cũ. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách các thiết bị đủ điều kiện cập nhật One UI 6.1.

Dự kiến Samsung sẽ phát hành One UI 6.1.1 tại sự kiện ra mắt hai mẫu điện thoại gập Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 vào tháng 7-2024. Tuy nhiên, giống như các bản cập nhật giữa năm, phiên bản 6.1.1 nhiều khả năng sẽ chỉ tập trung vào các mẫu điện thoại và máy tính bảng cao cấp.

Dự kiến Samsung sẽ phát hành bản cập nhật One UI 7.0 vào cuối năm nay. Ảnh minh họa

Bản cập nhật One UI 7.0 khi nào ra mắt?

Tính đến tháng 6-2024, Samsung chưa công bố chính thức ngày ra mắt cụ thể của bản cập nhật One UI 7.0. Tuy nhiên, dựa trên lịch trình phát hành các phiên bản trước đó, Samsung thường giới thiệu phiên bản mới của One UI vào cuối năm, thường là vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12. One UI 6.0 được phát hành vào cuối năm 2023, do đó, One UI 7.0 nhiều khả năng sẽ được ra mắt vào cuối năm 2024.

Như mọi khi, Samsung sẽ cho phép người dùng trải nghiệm trước phiên bản One UI 7.0 beta vào tháng 8-2024.

Theo các nguồn tin rò rỉ, các mẫu điện thoại, máy tính bảng, thiết bị màn hình gập ra mắt trong vòng 2 năm trở lại đây sẽ là những thiết bị đầu tiên được cập nhật One UI 7.0.

Chia sẻ với Android Authority, Dave Burke, Phó Giám đốc Kỹ thuật của Nền tảng Android cho biết chế độ Doze trên Android 15 đã được cải tiến đáng kể, giúp cải thiện thời lượng pin lên đến 3 tiếng (theo thử nghiệm chính thức của Google). Do đó, các thiết bị chạy phiên bản Android mới nhất (bao gồm bản cập nhật One UI 7.0) sẽ được hưởng lợi từ tính năng này.

Tiểu Minh