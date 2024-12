MobiFone ra mắt giải pháp bảo vệ người dùng chống lại mọi tấn công trên không gian mạng

(PLO)- Không gian mạng càng mở, các rủi ro về an toàn thông tin càng tăng. Điều này bắt buộc người dùng phải nâng cao cảnh giác, trang bị thêm giải pháp bảo mật nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây hại.

Tình trạng tấn công trên không gian mạng có xu hướng tăng

Thời gian vừa qua, hiện tượng tấn công mạng tại Việt Nam tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận thiệt hại 9.500 tỉ USD do tấn công mạng và con số này có thể lên tới 17.900 tỉ USD vào năm 2030.

Sự gia tăng này cho thấy mức độ nguy hiểm của các mối đe dọa mạng ngày càng lớn. Người dùng cá nhân và doanh nghiệp thực sự cần phải nâng cao bảo mật trên môi trường số hóa phức tạp.

Tại Việt Nam, tin tặc đã áp dụng rất nhiều các phương thức tấn công mạng khác nhau như: Tấn công bằng phần mềm độc hại; Tấn công mạng xã hội, giả mạo - Social, Phising; Tấn công doanh nghiệp cung cấp ứng dụng, phần mềm; Tấn công mã hóa đòi tiền chuộc - Ransomware; Tấn công từ chối dịch vụ - DdoS; Khai thác lỗ hổng bảo mật 0-day; Tấn công ứng dụng; Tấn công bằng AI - Machine Learning.

Trong đó, phần mềm độc hại (malware) là một mối đe dọa phổ biến nhất, với hàng ngàn cuộc tấn công được ghi nhận mỗi ngày. Trong nửa đầu năm 2024, các mối đe dọa dựa trên phần mềm độc hại đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, với đỉnh điểm tăng 92% chỉ riêng trong tháng 5 (CIS).

Các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp, gây ra những thiệt hại cho cả người dùng cá nhân lẫn những ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và uy tín quốc gia. Người dùng phải đối mặt với rủi ro tài chính, thất thoát tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư và đặc biệt trẻ em cũng là đối tượng mà kẻ xấu thường hướng đến.

Giải pháp bảo vệ toàn diện, ngăn chặn nguy cơ tấn công mạng

Nhằm giải quyết lo ngại của khách hàng trước tình trạng tấn công mạng ngày càng tinh vi, MobiFone đã hợp tác cùng Tập đoàn bảo mật F-Secure, cho ra mắt dịch vụ MobiSafe - “Áo giáp” bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa trực tuyến.

MobiSafe ( https://mobisafe.mobifone.vn ) bảo vệ người dùng trên mọi thiết bị cá nhân (điện thoại, máy tính, máy tính bảng) với các hệ điều hành khác nhau (Android, iOS, Windows, macOS) hoặc có thể tích hợp vào ứng dụng My MobiFone.

MobiSafe, giải pháp bảo vệ người dùng trên không gian mạng.

Các tính năng chính của dịch vụ MobiSafe gồm: bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; ngăn chặn virus/ mã độc; bảo vệ truy cập web; phòng chống lừa đảo; cảnh báo lộ dữ liệu; tạo & quản lý mật khẩu.

Theo đó, MobiSafe có khả năng phát hiện và ngăn chặn các hình thức lừa đảo trực tuyến qua đường link giả mạo đánh cắp thông tin và tài khoản của người dùng. Phần mềm được chứng nhận Bảo mật tốt nhất bởi AV-Test.Org, có khả năng bảo vệ hơn 30 triệu người dùng khỏi các rủi ro tấn công mạng, ngăn chặn các mã độc đòi tiền chuộc hoặc lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, MobiSafe còn có khả năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nhờ tính năng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị theo giờ; chặn thời gian sử dụng máy ban đêm, chặn website không phù hợp với lứa tuổi từ đó tạo môi trường Internet an toàn và lành mạnh cho sự phát triển của trẻ. Với MobiSafe, hàng chục triệu gia đình Việt có thể an tâm về sự an toàn của con trẻ trên môi trường trực tuyến.

Hợp tác với đơn vị bảo mật số 1 châu Âu cho ra mắt dịch vụ MobiSafe, nhà mạng MobiFone một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu trên thị trường viễn thông, cho thấy sự nhanh nhạy trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trước sự gia tăng của các mối đe dọa an ninh mạng, việc trang bị giải pháp bảo mật như MobiSafe không chỉ giúp người dùng bảo vệ an toàn thông tin cá nhân mà còn là lựa chọn tiên quyết giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì hoạt động ổn định cho doanh nghiệp.

